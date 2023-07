Der Aktie von Aixtron hat es in den vergangenen Wochen mehrfach nicht geschafft, den horizontalen Widerstand bei 32 Euro nachhaltig zu überwinden - trotz einer Reihe von Kurszielerhöhungen von Seiten der Analysten. Doch die die Nachfrage nach den Depositionsanlagen der Gesellschaft ist dem Vernehmen nach ungebrochen. Das dürften die Zahlen am kommenden Donnerstag zeigen. Über die jüngsten Analystenstimmen hat DER AKTIONÄR ebenso berichtet, wie über die operative Entwicklung in den ersten drei Monaten ...

Den vollständigen Artikel lesen ...