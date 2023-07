Wenn eine Aktie vor den Zahlen steigt und steigt (35 Prozent seit Vorlage der Zahlen zum ersten Quartal, 50 Prozent seit Jahresanfang), dann müssen Bilanz und Ausblick besonders gut werden. Gut allein reicht nicht mehr. So war es am Mittwoch bei Netflix - die Aktie büßte acht Prozent ein. Was störte die Börse?Zunächst ein Blick auf das Positive. Wichtigste Erkenntnis: Netflix kann noch merklich wachsen. Im zweiten Quartal gewann der Streaming-Gigant 5,9 Millionen neue Nutzer. Der Umsatz kletterte ...

