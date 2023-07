16. Ausgabe von EDITION: Alle Wege führen nach Rom

Rom ist eine Stadt voller Meisterwerke. Von den Gemälden von Caravaggio und Raphael bis hin zu den Skulpturen von Bernini und den Filmen von Federico Fellini dies ist die Wiege, aus der die besten Schöpfungen Italiens hervorgegangen sind. Darum war die Ewige Stadt auch der perfekte Ort für die Eröffnung des neuesten EDITION-Hotels.

Das von dem visionären Unternehmer Ian Schrager erdachte, konzipierte und programmierte und von den Hotelbesitzern, der Statuto-Gruppe, umgesetzte und interpretierte intime Hotel Rome EDITION mit 91 Zimmern setzt einen neuen Maßstab in der Ewigen Stadt. Mit höchster Eleganz, Liebe zum Detail, Finesse und hoher Design-Ästhetik ist das Haus bereit, zum Treffpunkt für Römer und Reisende zu werden. Das Hotel befindet sich in einem der angesehensten Viertel der Stadt, nur wenige Schritte von der Via Veneto entfernt, der prominentesten Straße in ganz Italien, die in dem Film La Dolce Vita verewigt und verkörpert wurde italienisches Flair in voller Pracht. Doch damit nicht genug alle Hauptattraktionen der Stadt sind von hier aus leicht zu erreichen, darunter die Piazza Barberini, die Spanische Treppe, der Trevi-Brunnen und die wunderschönen Borghese-Gärten.

Das in den 1940er Jahren errichtete Gebäude, in dem früher eine der wichtigsten italienischen Banken angesiedelt war, ist ein hervorragendes Beispiel des rationalistischen Baustils, entworfen von Cesare Pascoletti in Zusammenarbeit mit dem berühmten Architekten Marcello Piacentini. Die eindrucksvolle Haupttreppe aus seltenem Cipollino-Marmor aus den Steinbrüchen von Apuane legt Zeugnis ihres Könnens ab. Originalmerkmale wurden überall erhalten, darunter die Innenhöfe und die Originalstatuen und -lampen.

Das Hotel verfügt über drei eigene Bars, eine Dachterrasse mit Bar und Pool, ein Restaurant mit Show-Küche, einen urbanen Wellness-Bereich mit Fitness-Studio und Behandlungsräumen sowie eine Gartenterrasse, wo die Gäste die Zeit mit einem Drink an sich vorüberziehen lassen oder eine Kleinigkeit aus der Speisekarte der beliebten römischen Küchenchefin Paola Colucci, Partnerin des Hotels, zu sich nehmen können. Die 91 Zimmer, darunter 17 Suiten, bieten all die Design-Elemente, für die die Marke bekannt ist: eine gedämpfte Farbpalette, Walnussholzakzente und fabelhaftes maßgefertigtes Mobiliar.

Rom ist eine Stadt, die vor allem ans Essen denkt, und darum wurde die Küchenchefin von EDITION mit größter Sorgfalt ausgewählt, um die Stadt zu verkörpern und das Speisenangebot zu leiten. Paola Colucci ist die autodidaktische Gründerin des beliebten römischen Restaurants Pianostrada. Colucci hat sich erst etwas später im Leben der Kochkunst zugewandt, nachdem sie zunächst 20 Jahre im Finanzwesen verbracht hatte. Sie kehrte dieser Branche vor neun Jahren den Rücken und eröffnete ihr erstes Restaurant. Neben ihrer besten Freundin und Geschäftspartnerin Chiara Magliocchetti ergänzen die beiden Töchter von Colucci, Alice und Flaminia Spognetta, das Team, das ganz in weiblicher Hand ist.

Sie ist als eine der besten und intuitivsten Köchinnen der Stadt bekannt, und glaubt fest an die Emotionalität des Essens und an die Bedeutung der Interaktion mit ihren Gästen. Aus diesem Grund wird ihre Küche im Signature-Restaurant Anima nach vorne hin offen und nur von einer Glassfassade abgeschirmt sein, so dass jeder ihre Arbeit bewundern kann. Auf der Karte stehen traditionelle italienische Gerichte mit einem modernem sowie internationalem Touch die nach Rezepten zubereitet werden, die seit Generationen in der Familie weitergegeben werden.

Der Schwerpunkt der Küche des Rome EDITION liegt auf Saisonalität und Frische. Die Gäste des Anima dürfen sich auf leckerste Speisen freuen, darunter Coluccis eigene Variante von Spaghetti mit Schmortomaten und Kalbfleisch mit Thunfischsauce sowie einige der besten Tomaten und Burrata in ganz Italien. Italienische Weine stehen auf der Weinkarte im Vordergrund, aber andere Länder sind natürlich ebenfalls vertreten. Die Karte ist emotional betont, und der Schwerpunkt liegt auf der Abstimmung mit den Speisen. Das lichtdurchflutete Restaurant mit Sitzpolsterung in Chartreuse- und Blautönen ist morgens, mittags und abends geöffnet.

Als einziges Hotel der Stadt besitzt es einen ausgedehnten üppigen Garten, der als Piazza und als Speiseterrasse dient. Hier in dem privaten Hotelgarten beginnen die Gäste ihren Aufenthalt, der sich wie eine Oper in mehreren Akten entfaltet. Ein römisches Straßenbild führt sie mitten in das Hotel. Der Garten ist ein Indoor-Outdoor-Raum; ein Dschungel mit mehr als 400 Pflanzen und eine Kaskade von Kletterjasmin ergießt sich über die Fassade. Ein imposantes Metallvordach aus Bronze erstreckt sich über Teakholzbänke und freistehende Gartenmöbel zusammen mit einer italienischen Anordnung von Laternen, die das Gefühl eines traditionellen römischen Gartens vermitteln. Der Garten bietet Tische für Anima im Freien auf der einen Seite und eine entspannte, ganztägig genutzte Terrasse auf der anderen, wo den ganzen Tag über bis spät abends leichte Speisen serviert werden. Die Speisekarte enthält alte Favoriten und neue Kreationen und wird von einer modernistischen Cocktailliste begleitet, die von italienischen Gärten und dem Mittelmeer inspiriert wurde.

Wie bei allen EDITION-Hotels gibt der soziale Mittelpunkt des Hauses, die Lobby, den Ton an. Mit einer beeindruckenden Raumhöhe von 7 m (22 Fuß) und porösen Travertinböden und -wänden ist sie ein atemberaubender Raum für Einheimische und Reisende. Zwei symmetrisch angeordnete Sitzgruppen bilden die zentrale Achse der Fläche. Weiße elegante Sofas und Kaffeetische mit Inspiration von Manuel Coltri stehen neben Seitentischen und Stehlampen aus versteinertem Holz. Die Lobby veranschaulicht die dynamischste Seite des EDITION. Hier können sich die Gäste entspannen; es ist ein Ort zum Sehen und Gesehenwerden oder für ein paar Runden Billard auf dem spezialgefertigten Tisch.

Die beiden im Erdgeschoss gelegenen einzigartigen Bars setzen den Maßstab für Mixologie in der Stadt: Punch Room und Jade Bar.Punch Room ist ein preisgekröntes Barkonzept, das dem von anderen EDITION-Häusern in der ganzen Welt gesetzten Maßstab folgt. Im 17. Jahrhundert wurden im traditionellen Punsch spannende neue Zutaten verwendet, die auf den Handelsstraßen entdeckt wurden. Die fünf traditionellen Punschzutaten waren Spirituosen aus Europa und den Kolonien, Gewürze und Zitrusfrüchte aus Afrika und dem Osten, Tee aus China und Indien und Zucker aus Westindien. Der Punch Room lässt sich von traditionellen Rezepten inspirieren und serviert moderne Abwandlungen des Getränks. Die Bar aus dunklem Walnussholz mit dem Rosso-Levanto-Marmorkamin und spezialgefertigten Sesseln aus Rosenholz, bezogen mit dunkelbraunem Leder, ist ein Ort, wo sich die Gäste bei schummerigem Licht mit Freunden entspannen können. Der perfekte Ort, um sich auf den amarantfarbenen Samtsofas zurückzulehnen und die Punch-Cocktails zu genießen, die den Einfluss des römischen Reiches unter die Lupe nehmen eine gesellige und entspannte Atmosphäre.

Die Jade Bar ist eine intime Mixologie-Umgebung, die für echte Kenner und Aficionados gestaltet wurde. Fortschrittliche Methoden kreieren ein Kaleidoskop von Cocktails aus einer begrenzten Anzahl von Spirituosen und saisonalen Zutaten, praktisch eine Aromagalerie, die sich mit den Jahreszeiten ändert. Das gehobene Erlebnis der Jade Bar ist eine Ode an die römische Leidenschaft für die Würdigung des feinsten Angebots von Mutter Natur. Das intime Schmuckkästchen ist vom Boden bis zur Decke mit grünem antikem Marmor verkleidet und mit Akzenten von seidenmattem Messing und Gold versetzt. Hier sollen sich die Gäste auf mit smaragdgrünem Samt bezogenen Sitzbänken entspannen und die von Jeff Koons inspirierten Skulpturen bewundern, während sie das einzigartige Angebot genießen.

Auf der siebten Etage bietet die Dachterrasse, The Roof , einen unbehinderten Blick auf die Skyline und Wahrzeichen der Stadt, darunter das Pantheon, der Acqua-Paola-Brunnen und die Basilika Sant'Andrea della Valle. Der geschützte Ort bietet eine ausgedehnte Barfläche, ein Travertin-Tauchbecken, umgeben von Tagesliegen aus massivem, geöltem Teakholz, sowie spezialgefertigte Bronzevasen, die um den Außenrand der Terrasse verteilt sind. Nehmen Sie an der Bartheke einen Drink zu sich, oder gönnen Sie sich ein Bad zum Abschluss eines heißen Tages in Rom. Küchenchefin Colucci bietet hier kalte und warme Speisen, die von ihrer Liebe zum Mittelmeer inspiriert wurden. Auch in den Cocktails werden regionale Zitrusnoten, Kräuter und Bitteraromen verwendet, um eine echt italienische Liste zusammenzustellen.

Die Zimmer folgen der Design-Ästhetik, für die EDITION-Häuser bekannt sind, jedoch mit einem betont italienischen Flair. Die bequemen Betten wurden speziell in hellem Walnussholz nach Canaletto gestaltet, und die großen Fenster erwecken dieses einzigartige italienische Tableau zum Leben. Peperino-Stein und maßgefertigte Nachttische werden von einmaligen italienischen Kunstwerken ergänzt, die die Wände schmücken. Jedes Zimmer verfügt auch über einen maßgefertigten Stuhl in beigem Leder, Walnuss-Parkettfußboden und einen 55-Zoll-Fernseher. Im Bad finden die Gäste ein maßgefertigtes Waschbecken aus Carrara-Marmor auf Walnussholz, Armaturen aus gebürstetem Messing sowie die EDITION-Signaturartikel der Marke Le Labo.

Rome EDITION ist ein einzigartiges Angebot, ein Boutique-Hotel einer neuen Art, das die sich wandelnde Identität der Stadt anerkennt und seine Gäste in den Mittelpunkt des Ganzen stellt. Mit EDITION ist es nirgendwo so schön wie in Rom.

Das Hotel ist eröffnet.

The Rome EDITION

Salita di San Nicola da Tolentino 14

Rom

Italien 00187

+39 06 4524 9000

ÜBER EDITION HOTELS

EDITION Hotels bieten eine unerwartete und erfrischende Auswahl an individualisierten, maßgeschneiderten, einzigartigen Hotels, die den Kodex des traditionellen Luxushotels neu definieren. Jedes EDITION-Haus ist einzigartig und veranschaulicht die besten Seiten von Gastronomie und Unterhaltung, Service und Ausstattung "alles unter einem Dach", die besten Seiten der kulturellen und sozialen Umgebung seines jeweiligen Standortes und der heutigen Zeit.

Die in Zusammenarbeit von Ian Schrager und Marriott International konzipierten EDITION Hotels vereinen das persönliche und intime Hotelerlebnis, für das Ian Schrager bekannt ist, mit der globalen Reichweite, operativen Expertise und Größe von Marriott. Die Authentizität und Originalität, die Ian Schrager in die Marke einbringt, resultieren in Verbindung mit der globalen Reichweite von Marriott International in einem wirklich unverkennbaren Produkt, das sich deutlich von allen anderen aktuellen Marktteilnehmern abhebt.

Mit Individualität, Authentizität, Originalität und einem einzigartigen Ethos spiegelt jedes Hotel die Atmosphäre und den aktuellen Zeitgeist seines Standorts wider. Obwohl sich die Hotels im Aussehen keineswegs ähnlich sind, liegt die vereinende Ästhetik der Marke in ihrem Ansatz und ihrer Einstellung zum modernen Lebensstil und nicht in ihrem Erscheinungsbild. Bei EDITION geht es um eine Einstellung und das Gefühl, das es seinen Gästen vermittelt, anstatt um das Aussehen. Elegante gemeinschaftliche Räume, Ausführungen, Designs und Details stehen im Dienst des Erlebnisses, anstatt es zu bestimmen. Für einen unterversorgten Markt wohlhabender, kulturell versierter und servicebewusster Gäste bieten das EDITION-Erlebnis und der EDITION-Lifestyle eine beispiellose Schnittstelle und das perfekte Gleichgewicht zwischen geschmackvollem Design und Innovation sowie gleichbleibendem, ausgezeichnetem Service auf globaler Ebene.

EDITION betreibt derzeit 15 Hotels auf der ganzen Welt: New York und Times Square New York, London, Miami Beach, West Hollywood, Barcelona, Bodrum, Schanghai, Sanya China, Abu Dhabi, Dubai, Tokyo Toranomon, Reykjavik, Madrid und Tampa.

ÜBER IAN SCHRAGER COMPANY

Nachdem Ian Schrager im Jahr 2005 die Morgans Hotel Group, ein von ihm selbst gegründetes und aufgebautes Unternehmen, verließ, entwickelte er ein nach ihm benanntes Unternehmen, die Ian Schrager Company. Diese Firma besitzt, erschließt und führt Hotels, Wohn- und gemischt genutzte Immobilienprojekte unter ihrer Marke. Seitdem hat er das fabelhafte Gramercy Park Hotel in New York City transformiert, zwei bahnbrechende Wohnimmobilien, 40 Bond und 50 Gramercy Park North, geschaffen und seine neue Marke PUBLIC Hotels erfolgreich auf den Markt gebracht. Derzeit befasst er sich mit mehreren Hotels in New York City und zwei Luxus-Wohnimmobilienprojekten: 215 Chrystie und 160 Leroy, ebenfalls in New York City. Darüber hinaus rief Schrager in Partnerschaft mit Marriott International die Luxus-Lifestyle-Marke EDITION Hotels ins Leben, die über Anlagen in London, Miami New York City, Los Angeles, Bodrum, Schanghai, Tokio, Reykjavik und Barcelona verfügt, mit weiteren Häusern in der ganzen Welt in der Entwicklung.

Schragers Marke PUBLIC ist ein neues Hotel-Genre, das einen großartigen Wertvorschlag, großartigen Service und einen großartigen Stil bietet, der einen neuen Branchenmaßstab setzt. Mit den besten Aspekten von Luxushotels, der Boutique/Lifestyle-Gruppe und der Gruppe mit ausgewähltem Service hat er eine neue Hotelkategorie geschaffen, bei der alles neu durchdacht ist und alle originellen Ideen aktualisiert wurden. Die Marke definiert sich durch das einzigartige Erlebnis, das sie bietet, anstatt durch eine Geschäftsklassifizierung oder den Preis.

EDITION Hotels, die Beziehung von Ian Schrager mit Marriott International, markiert das nächste Kapitel in der Geschichte von Lifestyle-Hotels. Diese Marke kombiniert das persönliche, intime, individualisierte und einzigartige Hotelerlebnis, für das Ian Schrager bekannt ist, mit der globalen Reichweite, operativen Expertise und Größe von Marriott. Dieser feine Balanceakt umfasst nicht nur großartiges Design und echte Innovation, sondern auch persönlichen, freundlichen und modernen Service sowie ein herausragendes einzigartiges Gastronomie- und Unterhaltungsangebot... eben alles "unter einem Dach".

Die bahnbrechenden Konzepte von Ian Schrager haben den Geschäftssektor verändert und Branchenmaßstäbe gesetzt, die in der ganzen Welt weiterhin imitiert werden.

