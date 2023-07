Dublin (ots/PRNewswire) -SabioTrade (https://sabiotrade.com/), ein weltweit tätiges Eigenhandelsunternehmen, war stolz darauf, während des jüngsten Wimbledon-Turniers mehrere Tennisspieler zu sponsern. Unterstützt wurden sowohl aufstrebende als auch erfahrene Tennisstars wie Francisco Cerúndolo, Jasmine Paolini und Sorana Cîrstea.Bekannt dafür, begabte Händler zu finanzieren, hat SabioTrade erkannt, wie wichtig es ist, den Ehrgeiz junger Menschen in hart umkämpften Bereichen zu unterstützen, und gibt ihnen das nötige Rüstzeug, um auf der globalen Bühne erfolgreich zu sein. Ob im Handel oder im Sport, SabioTrade investiert in Talente und unterstützt sie auf ihrem Weg zum Sieg - denn Talent prägt die Zukunft.Francisco CerúndoloFrancisco Cerúndolo, ein aufstrebender Tennisstar aus Argentinien, ist bekannt für seine kraftvollen Schläge und seine außergewöhnliche Beinarbeit. Cerúndolo, der sich durch seinen stetigen Aufstieg in der Weltrangliste und einige große Siege auf der ATP-Tour Respekt erarbeitet hat, stellte sein Können 2023 in Wimbledon furchtlos gegen einige der besten Spieler der Welt unter Beweis.Jasmine PaoliniJasmine Paolini, ein aufstrebendes Talent aus Italien, sorgt mit ihren außergewöhnlichen Fähigkeiten und ihrer Entschlossenheit für Aufsehen in der Tenniswelt. Paolini, die für ihre Vielseitigkeit und Beweglichkeit auf dem Platz bekannt ist, hat sowohl im Einzel- als auch im Doppelwettbewerb vielversprechende Leistungen gezeigt.Sorana CîrsteaCîrstea hat im Laufe ihrer Karriere zahlreiche Erfolge erzielt, darunter das Erreichen des Viertelfinales der French Open und der vierten Runde der Australian Open. Beim diesjährigen Wimbledon-Turnier traf Cîrstea auf eine Reihe namhafter Gegnerinnen und zeigte bemerkenswerte Leistungen auf dem Platz.Alle geförderten Spieler verkörpern Werte, die im Unternehmen tief verankert sind: Entschlossenheit, Widerstandsfähigkeit und der Wille zum Erfolg. Gemäß Vertretern von SabioTrade verfolgen das Sponsoring der Wimbledon-Spieler und das Hauptgeschäft das gleiche Ziel: Türen für diejenigen zu öffnen, die den Wunsch und die Fähigkeit haben, in ihrem Bereich führend zu sein - sei es auf dem Tennisplatz oder auf dem Börsenparkett.Über SabioTradeSabioTrade ist ein Eigenhandelsunternehmen, das Händler weltweit mit Konten mit einem Kapital von 10.000 bis 100.000 USD ausstattet. SabioTrade konzentriert sich auf die Finanzierung begabter Händler und die Bereitstellung modernster Handelslösungen und möchte einzelnen Personen dabei helfen, in der Finanzwelt erfolgreich zu sein, indem es die niedrigsten Bewertungskosten auf dem Markt zusammen mit zahlreichen Vorteilen bietet.Photo - https://mma.prnewswire.com/media/2157639/SabioTrade.jpgPhoto - https://mma.prnewswire.com/media/2157640/SabioTrade_2.jpgPhoto - https://mma.prnewswire.com/media/2157638/SabioTrade_3.jpgView original content:https://www.prnewswire.com/news-releases/sabiotrade-unterstutzt-tennisstars-301881126.htmlPressekontakt:Darya Kholodova,darya.kholodova@quadcode.com,+79119604406Original-Content von: SabioTrade, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/171392/5562906