Inning am Ammersee (ots) -PERSOX schreibt Erfolgsgeschichte. In Deutschland und Österreich vertrauen immer mehr Verbände wie der Volkswagen und Audi Partnerverband, der Verband der Vermittler und Servicepartner für Mercedes-Benz, der Verein der Österreichischen VW Audi SEAT Skoda Betriebe und zahlreiche Autohäuser der PERSOX GmbH bei der Mitarbeitergewinnung. Da die Wachstumshürde des Fachkräftemangels für die Automobilbranche ein teilweise unumgängliches Problem ist, ist die Methode von PERSOX sehr beliebt bei den örtlichen KFZ-Betrieben. Als Gründer und Geschäftsführer der PERSOX GmbH macht Quirin Josef Silbernagl genau darauf aufmerksam und hat sich der Aufgabe verschrieben, die Automobilbranche wieder zu alter Stärke zu führen und qualifizierte Fachkräfte mit attraktiven Unternehmen zusammenzubringen. Auch die PERSOX GmbH befindet sich auf Wachstumskurs und ist auf der Suche nach mehreren neuen Top-Talenten. Was die PERSOX GmbH als Arbeitgeber ausmacht und warum sich eine Bewerbung lohnt, erfahren Sie hier.Der Fachkräftemangel stellt mittlerweile zahlreiche Branchen vor große Herausforderungen. Ihnen fällt es immer schwerer, offene Stellen mit qualifizierten Fachkräften zu besetzen. Besonders betroffen ist auch die Automobilbranche. Quirin Josef Silbernagl ist Experte auf dem Gebiet der Personalgewinnung für den Automobilbereich und kennt die herausfordernde Situation des Marktes damit genau. Er weiß jedoch auch, wie die Personalprobleme auch heute noch gelöst werden können. Bereits seit 2019 bringt er mit seinem Spezialisten-Team der PERSOX GmbH Arbeitnehmer und Arbeitgeber der Automobilbranche zusammen. "Bei PERSOX steht immer der Mensch im Mittelpunkt", verspricht Quirin Josef Silbernagl. "Gemeinsam wollen wir die Automobilbranche mit passenden Fachkräften versorgen." Um der wachsenden Nachfrage gerecht zu werden, ist die PERSOX GmbH auf der Suche nach Top-Talenten, die gemeinsam mit ihnen wachsen und die Branche revolutionieren wollen. Warum sich eine Bewerbung bei dem Unternehmen lohnt, hat der Experte im Folgenden zusammengefasst.Wie die PERSOX GmbH die Automobilbranche vorantreibtAls Full-Service-Dienstleister hilft die PERSOX GmbH Autohäusern, Kfz-Betrieben und anderen Unternehmen rund um das Thema Auto deutschlandweit dabei, vakante Stellen mit passenden Kräften zu besetzen. "Wir bieten neue Strategien, um dem Fachkräftemangel die Stirn zu bieten", erklärt Quirin Josef Silbernagl. "Hierfür verbessern wir in erster Linie die Sichtbarkeit unserer Partnerbetriebe, indem wir durchdachte Werbeanzeigen im Internet schalten und diese an die jeweilige Zielgruppe aussenden. Hier geht es darum, jene Kräfte zu erreichen, die bereits über viel Erfahrung verfügen und den Unternehmenserfolg entsprechend vorantreiben können."Doch auch im weiteren Verlauf lässt die PERSOX GmbH ihre Partnerbetriebe nicht allein. So geht es im zweiten Schritt darum, den Recruitingprozess zu optimieren - und falls nötig, komplett neu zu gestalten. "Wir bauen einen insgesamt schlanken Bewerberprozess, der in etwa 60 Sekunden erledigt ist", erklärt der Experte. "Hereinkommende Bewerbungen werden von uns sofort kontaktiert und auf ihre Qualifikation geprüft. Schließlich wollen wir für unsere Partnerbetriebe nur Top-Talente erreichen.""Wir sind auf der Suche nach Top-Talenten, die gemeinsam mit uns wachsen wollen!"Gleiches gilt auch für den eigenen Betrieb: Aufgrund der steigenden Nachfrage verzeichnet die PERSOX GmbH ein großes Wachstum. Um so vielen Automobilunternehmen wie möglich helfen zu können, sind die Experten derzeit auf der Suche nach neuen Top-Talenten, die gemeinsam mit ihnen wachsen und die Branche vorantreiben möchten. "Wir brauchen motivierte Köpfe, die gemeinsam mit uns den Fachkräftemangel in der Branche anpacken wollen", erklärt Quirin Josef Silbernagl. "Gemeinsam arbeiten wir daran, das volle Potenzial eines jeden Mitarbeiters zu entfalten, um als Team Höchstleistungen zu erzielen."Um die Weiterentwicklung seiner Mitarbeiter bestmöglich zu fördern, setzt Quirin Josef Silbernagl auf regelmäßige Entwicklungsgespräche und eine offene Fehlerkultur. So wissen sowohl die Mitarbeitenden als auch die Chefetage immer, wo sich jemand in seiner Entwicklung befindet. Optimierungspotenzial kann gemeinsam analysiert und eine entsprechende Lösung eingeleitet werden. Neben einem fairen und ehrlichen Miteinander profitieren die Mitarbeiter von unbefristeten Arbeitsverträgen und einer Zusammenarbeit auf Augenhöhe - auch mit der Chefetage.PERSOX GmbH: Mitarbeiter profitieren von attraktiven KonditionenDie Attraktivität der PERSOX GmbH spricht dabei für sich: So ist das Unternehmen laut kununu zur Top-Company 2023 ernannt worden. Kein Wunder, denn zusätzlich setzt das Team auf faire und attraktive Benefits. Neben einem monatlichen Tankgutschein von 50 Euro, profitieren die Mitarbeiter auch von einem speziellen Gesundheitsbenefit-System. "Gemeinsam mit FAIRFAMILY bieten wir jedem Mitarbeiter ein Gesundheitsbudget von 900 Euro, das er oder sie flexibel für über 300 Gesundheitsleistungen wie Massagen oder Brillen einsetzen kann", so der Geschäftsführer. Die Gesundheit seiner Mitarbeiter liegt dem Unternehmen sehr am Herzen, weshalb auch ein betriebliches Gesundheitsmanagement und höhenverstellbare Schreibtische nicht fehlen. Um auch der mentalen Gesundheit nichts abzuschlagen und für eine ausgeglichene Work-Life-Balance zu sorgen, setzt man bei der PERSOX GmbH auf flexible Arbeitszeiten und die Möglichkeit, an zwei Tagen der Woche bequem aus dem Homeoffice zu arbeiten.Darüber hinaus ist es der PERSOX GmbH besonders wichtig, auch die technischen Ansprüche der Mitarbeiter optimal zu erfüllen. Hierzu statten sie jeden Mitarbeiter mit den neuesten Apple Geräten wie MacBooks und iPhones aus. Zusätzlich sorgen spezielle Noise-Cancelling-Kopfhörer für ein ruhiges Arbeitsumfeld. Das moderne und vollklimatisierte Büro mit über 280 Quadratmetern Fläche bietet darüber hinaus die Möglichkeit, sich voll zu entfalten.Erfolgsunternehmen weiterhin auf Wachstumskurs"Es ist uns eine Herzensangelegenheit, für attraktive Arbeitsplätze in der Automobilbranche zu sorgen", erklärt der Geschäftsführer. "Das gilt nicht nur für uns selbst, sondern auch für unsere Partnerbetriebe." Aus diesem Grund ist das Team immer auf der Suche nach neuen Mitarbeitern, die gemeinsam mit der PERSOX GmbH den Fachkräftemangel in der Automobilbranche bekämpfen möchten. Ob in den Bereichen Kundenbetreuung, Telefon-Support, Recruiting, Personal, Marketing, Business Development oder im Bereich Foto- und Videografie - der Full-Service-Vermittler für die Automobilbranche sucht ständig nach Top-Talenten, die gemeinsam mit dem Unternehmen wachsen und etwas Großes bewirken wollen.Wollen auch Sie die Zukunft der Automobilbranche aktiv mitgestalten und wünschen sich einen sicheren Arbeitsplatz? Dann melden Sie sich jetzt bei Quirin Josef Silbernagl (https://persox.de/)und vereinbaren Sie einen Termin!