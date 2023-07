Hamburg (ots) -- Social-Media-Atlas 2023: Knapp 21 Stunden pro Woche verbringen Social-Media-Nutzer:innen im Schnitt in sozialen Netzwerken.Ob GenZ, Millennial oder Boomer: Immer mehr Menschen in Deutschland nutzen Social Media zu Informationszwecken, für die Kontaktpflege oder zur Unterhaltung. Im Vergleich zum Vorjahr ist ihr Anteil um 13 Prozent auf 84 Prozent gestiegen. Das zeigt der Social-Media-Atlas 2023 der Kommunikationsagentur PER, für den der Marktforscher Toluna 3.500 Internet-Nutzer ab 16 Jahren repräsentativ befragt hat. Neben Informationen zu Mode, Beauty und Lifestyle suchen Nutzer:innen zunehmend Angebote zu den Themen Weiterbildung, Gesundheit und Finanzprodukte.Soziale Netzwerke wie Instagram, YouTube oder TikTok werden immer beliebter: Sowohl die Nutzungsdauer als auch die Altersspanne der Nutzer:innen haben im vergangenen Jahr erneut zugenommen. Während alle Befragten im Schnitt 20,8 Stunden pro Woche die Angebote der Plattformen nutzen, sind es bei den 40- bis 49-Jährigen sogar 22,7 Stunden wöchentlich. Spitzenreiter bleiben allerdings Teenager zwischen 16 und 19 Jahren: Sie surfen rund 32 Stunden in der Woche auf TikTok, YouTube & Co.Social Media decken alle Lebensbereiche abSowohl im Job für berufliche Zwecke als auch privat werden WhatsApp, YouTube und Facebook am häufigsten von den Befragten genutzt. Wobei die Nutzung für das Private dominiert: 71 Prozent gaben an, sich über die sozialen Medien Tipps und Anregungen zu ihrer Freizeitgestaltung zu holen.Unternehmen sollten YouTube nicht unterschätzenDass Jüngere viel Zeit mit sozialen Netzwerken verbringen, überrascht wenig. Doch zunehmend nutzt auch die Gruppe der 40- bis 59-Jährigen die Plattformen. Im Vergleich zum Vorjahr wuchs der Anteil der User in dieser Altersgruppe um durchschnittlich nochmals elf Prozent. Dr. Roland Heintze, Social-Media-Experte und Geschäftsführender Gesellschafter von PER: "Der Social Media Atlas 2023 zeigt deutlich, dass soziale Netzwerke längst Teil des Alltags für eine große Mehrheit der Bevölkerung sind. Unternehmen und andere Organisationen können mit einer klugen Strategie für eine gezielte Ansprache auf den relevanten Kanälen ihre Zielgruppen erreichen. Das gilt zunehmend auch für die kaufkräftige Gruppe der über 40-Jährigen."Über den Social-Media-AtlasDer Social-Media-Atlas erfasst seit 2011 jährlich auf Basis einer repräsentativen Umfrage die Nutzung Sozialer Medien in Deutschland und dient Unternehmen als unverzichtbare Grundlage zur strategischen Planung ihrer Social-Media-Aktivitäten. Die Studie liefert unter anderem belastbare Fakten darüber, welche Dienste im Web 2.0 von wem wie intensiv genutzt werden, welche Themen auf welchen Kanälen diskutiert werden und inwieweit Soziale Medien Kaufentscheidungen beeinflussen. Der Social-Media-Atlas wird von der Beratungsgesellschaft Faktenkontor und dem Marktforscher Toluna in Kooperation mit dem IMWF Institut für Management- und Wirtschaftsforschung herausgegeben.Studiengrundlage: Repräsentative Panel-BefragungFür den aktuellen Social-Media-Atlas (Hamburg, Mai 2023) wurden 3.500 nach Alter, Geschlecht und Bundesland repräsentative Internetnutzer ab 16 Jahren in Form eines Online-Panels zu ihrer Social-Media-Nutzung befragt. Die Umfrage wurde im Dezember 2022 und Januar 2023 durchgeführt. Die Ergebnisse sind auf ganze Zahlen gerundet. Die komplette Studie mit allen Ergebnissen kann unter https://www.faktenkontor.de/studien/ gegen eine Schutzgebühr von 840,- Euro zzgl. MwSt. bestellt werden. Beiträge mit weiteren Zahlen und Erkenntnissen aus dem Social-Media-Atlas finden Sie auch auf www.reputationzweinull.de, dem Blog zu Corporate Social Media und Reputationsmanagement von Dr. Roland Heintze.Über PER Agency GmbHWir entwickeln kanalübergreifende Kommunikationslösungen, mit denen wir signifikanter Bestandteil der Wertschöpfung unserer Kunden werden. Wir nutzen dafür die überzeugende Kraft von Daten und Fakten. Unsere Strategie und Kreation ist datengetrieben, unser Advertising bewegt Zielgruppen und liefert überdurchschnittliche Ergebnisse. Weitere Informationen finden Sie unter https://www.per-agency.com.Pressekontakt:P.E.R. Agency GmbHDr. Roland HeintzeE-Mail: dr.roland.heintze@per-agency.comTelefon: +49 40 253185-110Original-Content von: P.E.R. Agency GmbH, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/167561/5562881