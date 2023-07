Berlin - Die SPD steht einer möglichen Abschaffung der 1- und 2-Cent-Münzen in Deutschland skeptisch gegenüber. "Es mag tatsächlich sein, dass viele die kleinen Cent-Münzen zunehmend als lästig empfinden", es überzeuge ihn aber nicht, diese jetzt einfach abzuschaffen, sagte der Mittelstandsbeauftragte der Bundestagsfraktion, Esra Limbacher, der "Rheinischen Post" (Donnerstagsausgabe).



"In einer Zeit großer Umbrüche wäre es meines Erachtens falsch, jetzt auch noch den Eindruck zu verstärken, man wolle die Abschaffung von Bargeld vorbereiten", fügte er hinzu. Auf 1-Cent- und 2-Cent-Münzen könnten bestimmt viele verzichten, "auf unser Bargeld natürlich nicht", so Limbacher. Aus der Union waren Forderungen erhoben worden, die Münzen abzuschaffen. Auch auf europäischer Ebene wird laut Bundesfinanzministerium darüber diskutiert.

