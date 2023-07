Frankfurt/Zürich (ots) -Spitch (https://www.spitch.ch), der führende, weltweit tätige Schweizer Anbieter von Conversational AI-Lösungen mit Hauptsitz in Zürich, erweitert sein Angebot an professionellen Dienstleistungen und Unternehmensberatung für die Digitalisierung von Contact Centern und den Übergang zu einem proaktiven, KI-gesteuerten Kundenservice. Der Zuwachs an strategischer Beratungskompetenz wird es den Kunden von Spitch unter anderem ermöglichen, KI-gesteuerte vorausschauende Analysen zu nutzen, um hochgradig personalisierte und proaktive Vertriebs-/Supportangebote für Endkunden zu erstellen.Das kürzlich gegründete Customer Success Department (CSD) wird Spitch-Kunden helfen, von detaillierteren strategischen Roadmaps für die Digitalisierung von Contact Centern, sowie von der Automatisierung von Interaktionen und der Verbesserung von CX- und Employee Experience-Transformationsprozessen zu profitieren. Damit einher geht die personelle Verstärkung durch hochkarätige Expertinnen und Experten mit praktischer Umsetzungserfahrung in Verbindung mit einer eindrücklichen Erfolgsbilanz von umgesetzten Projekten.Starke personelle Aufstockung - Weltklasse Experten verstärken das ServiceteamDas CSD ist für die Bereitstellung professioneller Dienstleistungen und die Umsetzung aktueller und zukünftiger Projekte verantwortlich. Es bietet bestehenden und neuen Kunden umfassende Unterstützung in allen Phasen ihrer Geschäftsentwicklung. Das CSD von Spitch wird auch dazu beitragen, starke Beziehungen zu den Kunden aufzubauen und ihre Bedürfnisse, Ziele und Herausforderungen zu verstehen. Spitch begrüßt die kürzlich eingestellten CSD-Mitarbeiter aus der Schweiz, Israel, Polen und Spanien: vier Projektmanager, zwei Ingenieure, vier Analysten, darunter ein Senior Contact Center Analyst, und zwei Data Scientists.Alexey Popov, CEO von Spitch, erläutert die Gründe für die Gründung des CSD: "Die schnell wachsende Nachfrage nach unseren Lösungen erfordert eine rasche und kontinuierliche Erweiterung unseres Angebots in den Bereichen Delivery und Professional Services. Unsere Antwort auf diese steigenden Kundenbedürfnisse ist die Gründung des CSD und die Einstellung zusätzlicher Spezialisten, darunter führende Experten in den Bereichen Conversational AI und Contact Center Automation. Ich bin überzeugt, dass das CSD einen echten Unterschied machen und einen erheblichen Mehrwert schaffen wird, wenn es darum geht, das volle Potenzial unserer Lösungen auszuschöpfen. Wichtigstes Kapital von Spitch ist ein loyaler Kundenstamm von mehr als 70 globalen Unternehmen mit einer enormen Kundentreue, und wir konzentrieren uns darauf, sie zufrieden zu stellen."Standard für Conversational AI der UnternehmensklasseDie Conversational AI-Plattform von Spitch mit ihren erweiterten Funktionen hilft Unternehmen, ihren Kunden den bestmöglichen Service zu bieten. Mit einer schnellen Markteinführung, fortschrittlichen Produkten wie Speech Analytics, Virtual Assistant, Voice Biometrics, Chat Platform, Knowledge Base, Agent Assistant Suite und der Integration von ChatGPT setzt die Spitch-Plattform weiterhin den Standard für Conversational AI der Unternehmensklasse. Diese Produkte, die von der Abteilung Customer Success unterstützt werden, können Spitch-Kunden dabei helfen, Kundeninteraktionen zu automatisieren, Contact Center-Agenten zu befähigen, proaktiv einen qualitativ hochwertigeren Kundenservice zu bieten und die Kunden- und Mitarbeitererfahrung zu verbessern.Die Spitch AG mit Präsenz in zahlreichen europäischen Ländern und Nordamerika ist ein führender Entwickler und Anbieter von Sprach- und Textdialogsystemen für Unternehmen und Behörden. Spitch-Systeme verstehen nicht nur Wörter und Sätze, sondern insbesondere auch den Sinn des Gesagten. Hierzu setzt Spitch auf durchgängig eigenentwickelte Software, die Natural Language Processing (NLP), Artificial Intelligence (AI) und Machine Learning (ML) kombiniert. Je nach Anforderungen werden unterschiedliche Module auf Grundlage einer einheitlichen Omnichannel-Plattform zu einer kundenspezifischen Lösung zusammengeführt. Spitch-Systeme arbeiten in namhaften Call- und Contact-Centern, Banken und Versicherungen, Telekommunikationsfirmen, der Automobil- und Transportbranche, dem Gesundheitswesen und im öffentlichen Dienst. Mehr als 50 Millionen Interaktionen wurden 2021 über Spitch-Systeme abgewickelt und das Wachstum geht weiter.Pressekontakt:Weitere Informationen: Spitch AG,Kreuzstrasse 54, 8008 Zürich, Schweiz,Tel.: +41 44 542 82 66, E-Mail: info@spitch.ch, Web: www.spitch.chAnsprechpartnerin für die Presse: Carmen Keller,Marketing & Communication Manager DACH,Tel.: +41 44 542 82 66, E-Mail: carmen.keller@spitch.chPR-Agentur: euromarcom public relations GmbH,Mühlhohle 2, 65205 Wiesbaden, Deutschland,Tel.: +49 611 9731 50, E-Mail: team@euromarcom.de,Web: www.euromarcom.de, www.facebook.de/euromarcom (like if youlike-:)Original-Content von: Spitch AG, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/134046/5562921