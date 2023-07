Apple will nun auch im Bereich der generativen KI mitmischen. Einem Bericht zufolge hat der Konzern mehrere Teams darauf angesetzt, Apple GPT zu entwickeln. Konkrete Pläne, die Technologie für die Öffentlichkeit freizugeben, gebe es noch nicht. Apple will den KI-Markt nicht OpenAI, Google und Meta überlassen. Einem neuen Bericht des gut vernetzten Bloomberg-Reporters Mark Gurman zufolge, arbeitet der Konzern im Stillen an KI-Tools und einem Chatbot ...

Den vollständigen Artikel lesen ...