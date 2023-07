Schwere Schäden hat ein Tornado im US-Bundesstaat North Carolina angerichtet. Wie die Nachrichtenagentur Reuters berichtet, wurde dadurch ein Pfizer-Werk massiv zerstört. Ein möglicher Grund, warum die Aktie des Bad Homburger Gesundheitskonzerns Fresenius am Donnerstag mit Abstand an der DAX-Spitze notiert.Der Arzneimittelhersteller Pfizer teilte laut Reuters am Mittwoch mit, dass sein Werk in Rocky Mount, North Carolina, das zu den weltweit größten Anlagen für sterile Injektionsprodukte gehöre, ...

Den vollständigen Artikel lesen ...