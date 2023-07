Performance One (PO1) hat seine endgültigen Zahlen für das Geschäftsjahr 2022 vorgelegt, die die vorläufigen Zahlen weitgehend bestätigen. Die Gruppe erwirtschaftete 2022 einen Umsatz von 11,8 Mio. EUR und das EBITDA wurde mit -0,7 Mio. EUR ausgewiesen, was leicht über den vorläufigen Zahlen liegt. Entscheidend ist jedoch die Entwicklung des EBITDA im Jahresverlauf, da die erste Hälfte des Jahres 2022 mit -0,9 Mio. EUR und die zweite Hälfte mit +0,2 Mio. EUR ausgewiesen wurde. Mit dem bereits in H2 22 sichtbaren Ergebnisswing hat sich das operative Momentum in das Jahr 2023 übertragen, und das Management erwartet, dass auch das erste Halbjahr 2023 profitabel sein wird. AlsterResearch erwartet, dass PO1 auf Gesamtjahresbasis in die Gewinnzone zurückkehren wird. Darüber hinaus sollte das Thema Digital Health der Aktie weiterhin Impulse geben. Die Analysten halten an ihren Schätzungen fest und stellen die Schätzungen 2025E vor. Mit viel Raum für Wachstum bestätigt AlsterResearch die positive Einschätzung und bekräftigt das BUY-Rating mit einem Kursziel von EUR 16,00. Die vollständige Analyse ist abrufbar unter https://www.research-hub.de/companies/research/Performance%20One%20AG





Mega-Chance Cyber Security Die KI-Revolution ist in vollem Gange und vor allem ein Bereich wird stark betroffen sein: Cyber-Security. Die Experten sind sich sicher: Mit steigender Entwicklung von KI-Technologien nehmen auch KI-gestützte Cyber-Attacken zu. Wir zeigen hier, welche Aktien profitieren können. Hier klicken