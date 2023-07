Am 4. August findet in Köln eine Gläubigerversammlung von ESPG, der European Science Park Group, statt. Eingeladen sind dazu die Investoren einer Anleihe von ESPG, die noch bis Oktober 2023 läuft. Die Gesellschaft will die Laufzeit der Anleihe bis 2026 verlängern. Der Zinssatz soll von 6,0 Prozent auf 9,5 Prozent ansteigen. Eigentlich wollte ESPG die ...

