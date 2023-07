Nürnberg (ots) -Die Sonne scheint, der Grill qualmt und es brutzelt über der Kohle! Wer bei NORMA einkauft, findet laut STIFTUNG WARENTEST das ideale Grillgut für Fleischfreunde. Besonders die Schweinenackensteaks von GUT BARTENHOF haben es den Testern angetan - mit einer Gesamtnote von 2,1 liegt das, in Schwarzbier marinierte, Fleisch auf dem Spitzenplatz im Ranking. Kein anderes der getesteten Lebensmittel im Vergleich konnte besser abschneiden. Wirft man einen Blick auf das Preisschild, wird der Sieg sogar noch eindeutiger. Denn: NORMA bietet das günstigste Angebot im großen Test und hat somit mit Abstand das beste Preis-Leistungs-Verhältnis.Vor allem beim Geschmack überzeugendDer wichtigste Aspekt im Test ist die "Sensorik". Darunter fallen unter anderem Geruch und Geschmack. Hier kann GUT BARTENHOF von NORMA richtig auftischen. Die Tester bewerten das Steak als "aromatisch und saftig" mit einer lecker-würzigen Thymian- und Biernote. Auch deshalb gibt es von den Profis für diesen Teilbereich die Note 1,5, beziehungsweise "sehr gut". Der gute Geschmack wird von der Top-Qualität des Fleischs ergänzt. Die gute Deklaration des Produkts, die ebenfalls in die Bewertung einfließt, zeigt Verbraucherinnen und Verbrauchern deutlich, dass es mit dem sogenannten Haltungskompass ausgezeichnet ist und daher hohe Tierwohlstandards erfüllt.Insgesamt stellen die Experten von STIFTUNG WARENTEST also fest, dass Kundinnen und Kunden bei NORMA beherzt zubeißen können. Dem Grillgenuss steht beim Schweinenackensteak absolut nichts im Weg.Testsieger in allen SortimentsbereichenNORMA-Produkte werden regelmäßig Tests von ÖKOTEST und STIFTUNG WARENTEST unterzogen und können dabei besonders durch die Kombination aus günstigen Preisen und starker Qualität überzeugen. Dabei zählt nicht nur das Grillfleisch zu den Siegern - kürzlich wurden auch Deodorants und Vitamintabletten mit "sehr gut" bewertet.Über NORMA:Der expansive Discounter NORMA mit Hauptsitz in Nürnberg ist in Deutschland, Österreich, Frankreich und Tschechien mit bereits mehr als 1.450 Filialen am Markt.Pressekontakt:Katja HeckNORMA Lebensmittelfilialbetrieb Stiftung & Co. KGLeiterin Kommunikation und WerbungManfred-Roth-Straße 7D-90766 Fürthk.heck@norma-online.deOriginal-Content von: NORMA, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/62097/5563017