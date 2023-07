Der Monat Juni war erfolgreich für die E-Auto-Branche: Erstmals überholten Elektrofahrzeuge mit einem EU-Marktanteil von 15,1 Prozent die Dieselautos. Der Autoabsatz in der EU legt weiter zu: Den elften Monat in Folge sind die Verkaufszahlen an Neuwagen gestiegen - im Juni um 17,8 Prozent gegenüber dem Vorjahresmonat auf mittlerweile eine Million Fahrzeuge.AnzeigeAnzeige E-Autos beliebter denn je - trotz reduzierter Förderung Am stärksten legten ...

