Marktdaten signalisierten derzeit, dass es sich für die meisten Anleger lohnen könnte, ihre Strategie anzupassen. Was ist da los?

Mit "Perspektive positiv" betiteln Ralf Flierl, Frank Sauerland und Ralph Malisch den heute erschienenen Smart Investor Weekly. Darin: Top-Chancen, die sich Aktienanlegern jetzt eröffnen. Denn die Kurse steigen!

Den Vorreiter machten die großen Technologie-Werte und nun schließt sich der Markt in der Breite an. "Allerdings: Viele Anleger sind aus der Übung. Sie hielten sich von der Börse fern, da die Marktbreite fehlte. Der Hinweis war zwar richtig, aber wenig profitabel", so die Smart Investor-Kollegen.



Nun kämen auch die zweite und die dritte Aktien-Reihe in Schwung. Im Smart Investor Weekly stünde die "entschiedenen Lockerungsübungen und Marktnahbetrachtungen für unternehmungslustige Anleger", versprechen die Kollegen aus München.

Außerdem: Milliardär Musk spricht über schlüpfrige Raketen und es wird ein Uran-Miner vorgestellt, der gerade vieles richtig macht. Hier geht's zum ganzen Smart Investor Weekly.

Autor: Christoph Morisse, wallstreetONLINE Zentralredaktion

