TESLA IM FOKUS - Alles was Sie über Tesla nach den Quartalszahlen wissen müssen!

Die Quartalszahlen von Tesla waren eindeutig eine Mischung aus guten und nicht so guten Nachrichten. Die Verkäufe stiegen um 47 %(!) im Vergleich zum Vorjahreszeitraum. Es wurden mehr Tesla-Autos verkauft und auch tatsächlich ausgeliefert. Der Ausbau der Ladestationen geht reibungslos voran. Aber. die Gewinnmarge sinkt weiter. Die Bruttomarge lag in diesem Quartal bei 19,2 %. Im gleichen Quartal des letzten Jahres lag die Marge bei 27,9 % und im vorherigen Quartal bei 21,1 %. Es war bereits bekannt, dass Tesla Preisnachlässe und Rabatte gewähren musste, um den Absatz zu steigern. Die Wall Street hätte sich für dieses Quartal ein Ende dieses Margenverfalls gewünscht. Dennoch sind 19,2 % in der Automobilbranche keine schlechte Gewinnspanne. Tesla ist der einzige Elektrofahrzeughersteller, der profitabel ist. Der Preiskampf setzt Konkurrenten wie Rivian und Nio unter Druck, da ihre Verluste steigen.

Die wichtigsten Erkenntnisse

Preissenkungen trugen zu einem Auslieferungsrekord bei, ließen die Margen jedoch auf den niedrigsten Stand seit Jahren sinken

Die Umsatz- und Gewinnsteigerung wird von der Befürchtung überschattet, dass weitere Preissenkungen bevorstehen

Tesla warnt außerdem, dass die Produktion im 3. Quartal sinken wird, da die Lagerbestände weiter ansteigen

Druck auf die Margen wird den Druck erhöhen, die selbstfahrende Technologie mithilfe von KI voranzutreiben

Kurzfristige Aussichten beunruhigen die Anleger heute, aber die langfristigen Aussichten werden immer interessanter

