Tesla präsentiert Quartalsergebnisse & Erste Reaktionen an der Börse

Der aufstrebende Elektroauto Hersteller aus den USA veröffentlichte am gestrigen Mittwochabend seine Quartalszahlen: Der Aktienkurs verzeichnete nachbörslich Verluste



Der US-amerikanische Autobauer Tesla ist die letzten Jahre immer wieder in den Schlagzeilen gewesen. Ende 2022 kündigte Tesla an, seine Preise für Neuwagen zu senken und setzte dies Anfang des Jahres 2023 auch hier in Deutschland um. Grund: steigende Konkurrenz auf dem Elektroautomarkt sowie die Inflation. Erste Auswirkungen dieser Preissenkungen sind auch im neuen Quartalsbericht wiederzufinden. Mit 40% fiel das Umsatzwachstum in diesem Quartal leicht geringer aus als vor rund einem Jahr (ca. 60%). Die Preissenkung führte zudem zu einer geringeren Marge. Die operative Marge betrug 9,6% während sie im Vorjahresquartal noch bei 14,6% lag. Die Zahl der ausgelieferten Fahrzeuge hingegen konnte auf ein Rekordniveau gesteigert werden. Insgesamt lieferte Tesla im zweiten Quartal 466.000 Fahrzeuge aus, von denen knapp 447.000 Fahrzeuge auf das Model 3 und Model Y zurückzuführen sind. Im Vergleich zum zweiten Quartal letzten Jahres, stieg die Absatzmenge um 211.445 Autos.



Der Aktienkurs des Elektroautoherstellers reagierte nachbörslich mit Kursverlusten von zeitweilig bis zu 6%. Zusätzlich wird die Vorbereitung der Serienproduktion des Cybertrucks, sowie dessen Einstiegspreis heiß erwartet. Welchen Einfluss der Start und Preis auf die Konkurrenz haben wird und ob wir noch weitere Preisverschiebungen sehen werden, bleibt spannend.









