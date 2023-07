Die Wall Street hatte mit Spannung auf die Zahlen von Goldman Sachs gewartet. Nach den starken Vorgaben der grossen amerikanischen Universalbanken war das Abschneiden der letzten echten Investmentbank mit Skepsis erwartet worden.Die Zahlen von Goldman Sachs (US38141G1040) für das abgelaufene 2. Quartal waren schlecht, aber wesentlich besser als befürchtet. Nachdem Goldman Sachs im Vorfeld des Berichts in den vergangenen Wochen die Erwartungen an der Wall Street rapide in den Keller gezogen hatte, waren die meisten Anleger auf das Schlimmste gefasst. Doch das ...

