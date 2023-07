Köln (ots) -PENNY, Titelpartner der Deutschen Eishockey Liga (DEL), aktiviert sein beliebtes Eishockey-Engagement in der Sommerpause umfassend mit einem erfolgreichen Video-Entertainment Format auf Social Media, Online und im TV. Um auch zwischen den Spielzeiten präsent zu sein, wiederholt PENNY sein erfolgreiches Format: die "PENNY DEL Grillmeisterschaft". In diesem Jahr bringen neue Gesichter frischen Wind.Als Moderatorin wurde die zur RTL-Sportabteilung wechselnde Jana Wosnitza gewonnen. Die 29-jährige hat in den letzten Jahren für Sport1 die Eishockey und Darts WM sowie als Co-Gastgeberin den Fußball-Talk Doppelpass moderiert. Die neue Grillmeisterin ist die Schweizer TV-Köchin Meta Hiltebrand, bekannt aus VOX-TV-Produktionen wie "Kitchen Impossible" oder ZDF Sendungen wie "Die Küchenschlacht". Komplettiert wird das Moderationsteam, welches auch gleichzeitig als Jury antritt durch PENNY DEL Schiedsrichter Aleksander Polaczek.In dem Videoformat duellieren sich je zwei Spieler der insgesamt 14 PENNY DEL Clubs im direkten Vergleich kulinarisch am Grill. Zubereitet werden jeweils zwei Rezepte pro Duell (Hauptgericht + Vorspeise bzw. Dessert). Die Jury bewertet jedes Rezept auf einer Skala von 1 bis 10. Am Ende ergibt sich eine Tabelle und der dritte PENNY DEL Grillmeister steht fest. Zudem gibt es auch wieder für die Fans die Möglichkeit, über ein Gewinnspiel live mit am Set zu sein und ihre Eishockey-Stars persönlich kennen zu lernen.Los geht es am 20. Juli 2023 mit dem Duell zwischen dem aktuellen Grillmeister Adler Mannheim gegen die Schwenninger Wild Wings. Alle Folgen der "PENNY DEL Grillmeisterschaft" findet man unter penny.de/eishockey. Ab dann erscheint wöchentlich eine neue Folge.An drei intensiven Produktionstagen wurde das gesamte Format umgesetzt. Insgesamt entstehen bei ca. 40 Schnitttagen und einer Materialschlacht von knapp 20 Terrabyte acht Folgen (sieben Duelle + Siegerverkündung) mit einer Länge von je circa zwölf Minuten sowie ein Highlight Clip von drei Minuten.Die kompletten Folgen kann man sich Woche für Woche auf www.penny.de/eishockey ansehen."Die Grillmeisterschaft war wieder ein voller Erfolg. Wir sorgen zwischen den Spielzeiten nicht nur für gute Unterhaltung, sondern präsentieren Eishockey und seine Spieler in einem völlig anderen Kontext. Wir wollen Eishockey noch bekannter und beliebter machen", führt Marcus Haus, Marketingleiter von PENNY, aus.Seit der Saison 2020/2021 ist Penny Titelpartner der Deutschen Eishockey Liga, die seitdem PENNY DEL heißt. Zum gleichen Zeitraum wurde Penny Premium Partner des Deutschen Eishockey Bundes (DEB), was sowohl Rechte an der Deutschen Herren- als auch Frauen-Nationalmannschaft beinhaltet. Seit dem Frühjahr 2021 wurden mit "Para-Eishockey" sowie dem "Förderverein Deutsche Eishockey Nachwuchs" weitere Partnerschaften geschlossen, sodass sich Penny als umfassender Unterstützer des deutschen Eishockeys bezeichnen darf.Pressekontakt:Für Rückfragen: PENNY-Unternehmenskommunikation,Tel.: 0221-149-1050,E-Mail: presse@penny.deOriginal-Content von: PENNY Markt GmbH, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/59659/5563170