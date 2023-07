Innovativer Anbieter von Langzeit-Energiespeichern festigt Industriepartnerschaften und baut seine globale Präsenz aus

Energy Dome, das Unternehmen hinter der CO2 Battery, der innovativen Langzeit-Energiespeicherlösung, gab heute den Abschluss seiner zweiten Tranche der Serie-B-Finanzierung bekannt, wodurch sich die Gesamtrunde auf insgesamt 55 Mio. EUR 60 Mio. USD) beläuft. Die erste Tranche der Serie-B-Runde in Höhe von 40 Mio. EUR wurde im April 2023, abgeschlossen und von Eni Next, dem Corporate-Venture Capital-Arm von Eni, und Neva SGR, dem Venture-Capital-Arm von Intesa Sanpaolo, gemeinsam geleitet. Weitere Investoren, die sich an der ersten Runde beteiligten, waren Japan Energy Fund, Barclays' Sustainable Impact Capital, CDP Venture Capital, 360 Capital, Novum Capital Partners, Gruppo Brixia und Elemental Excelerator.

Zu den neuen Investoren in der zweiten Tranche der Serie-B-Runde gehören:

Innovation Development Oman Investments, dem Venture-Capital-Arm von Oman Investment Authority, dem Staatsfonds des Sultanats Oman;

Vopak Ventures, der Corporate Venture Capital Arm des weltweit führenden Tanklagerunternehmens Royal Vopak; und

Investoren, die von Sagana vertreten werden, einer Beratungsfirma, die sich auf die menschliche und weltweite Gesundheit konzentriert.

Die vorhandenen Investoren 360 Capital und CDP Venture Capital investierten ebenfalls in die zweite Tranche der Runde. Für CDP Venture Capital ist diese Transaktion der Startschuss für den neuen Green Transition Fund, der aus Mitteln des EU-Programms NextGenerationEU finanziert wird, um das Wachstum eines Innovationsökosystems in den Sektoren des grünen Wandels zu fördern.

Energy Dome hat es sich zum Ziel gesetzt, der Menschheit dabei zu helfen, die Herausforderungen des Klimawandels mit einem Produkt zu bewältigen, das heute verfügbar ist und Strom dekarbonisiert. Diese Dekarbonisierung ist möglich, indem Solar- und Windenergie uneingeschränkt verfügbar gemacht werden. Dadurch entfallen die Schwankungen, die bisher die Integration der erneuerbaren Energien in das Stromnetz verhindert haben.

Die zusätzliche Finanzierung erlaubt es Energy Dome, auf globaler Ebene vollständig gewerblich zu skalieren. Gleichzeitig wächst das Unternehmen mit einer Projektpipeline von mehr als neun GWh für Energieversorger, unabhängige Stromerzeuger und Unternehmen auf fünf Kontinenten weiter. Das Kapital dient auch der Fertigstellung des in der Entwicklung befindlichen 20MW, 200MWh CO2 Battery Projekts von Energy Dome, das bis Ende 2024 betriebsbereit sein soll.

"Ich freue mich, unsere neuen Investoren herzlich willkommen zu heißen, die Energy Dome bei unserer Mission der Dekarbonisierung des Stromnetzes unterstützen. Unsere Technologie kann eine wichtige Rolle dabei spielen, dass die Menschheit die Herausforderungen des Klimawandels bewältigen kann, ohne bis 2030 zu warten", sagte Claudio Spadacini, Gründer und CEO von Energy Dome.

Spadacini fügte hinzu: "Wir bieten unseren Kunden unvergleichliche Flexibilität und Wert. Sie können entweder langfristige Kapazitätsabnahmeverträge mit Energy Dome abschließen, bei denen wir die CO2 Battery für den Kunden im Rahmen eines Storage-as-a-Service-Modells finanzieren, bauen, besitzen und betreiben. Dadurch erhält der Kunde einen zuverlässigen, sauberen und erschwinglichen Strom, der weit unter den Kosten von Pumpspeicherkraftwerken oder Lithium-Ionen-Anlagen liegt. Alternativ kann sich der Kunde dafür entscheiden, die CO2Batterie direkt bei Energy Dome mit einer Leistungsgarantie im Rahmen eines Original Equipment Manufacturer-Modells zu kaufen."

Energy Dome unterzeichnete außerdem eine Absichtserklärung (MOU) mit der Oman Investment Authority, um mögliche Bereiche der Zusammenarbeit im Sultanat Oman zu erkunden.

Über Energy Dome

Energy Dome revolutioniert die Energiespeicherung und ermöglicht die Dekarbonisierung des Stromnetzes, indem Solar- und Windenergie rund um die Uhr verfügbar gemacht werden. Das Unternehmen hat die CO2 Battery erfunden und entwickelt, ein Langzeit Energiespeichersystem, das die Langzeit-Energiespeicherung heute weltweit praktikabel macht. Die Eigenschaften von Kohlendioxid ermöglichen es dem System, Energie effizient und kostengünstig zu speichern, mit einer modularen und standortunabhängigen Grundfläche. CO2 Batteries verwenden leicht verfügbare, handelsübliche Komponenten aus zuverlässigen, bestehenden Lieferketten und bietet einen skalierbaren Weg, um große Mengen an intermittierender erneuerbarer Energie zu speichern und die Energiewende zu beschleunigen. Weitere Informationen finden Sie unter auf www.energydome.com

