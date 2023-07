Gestern veranstaltete AlsterResearch einen gut besuchten Roundtable mit dem gesamten Formycon-Vorstand, CEO Dr. Stefan Glombitza, CBO Nicola Mikulcik, CSO Dr. Andreas Seidl und CFO Enno Spillner. Das Management nutzte die Gelegenheit, sich und die seit den tiefgreifenden Veränderungen des letzten Jahres neu aufgestellte Formycon AG zu präsentieren. Eine Aufzeichnung des Events finden Sie hier (https://research-hub.de/events). Während Formycons FYB201 (Referenzprodukt: Lucentis) 2022 in Großbritannien, den USA und Europa in die Vermarktung ging, gab das Unternehmen erst kürzlich bekannt, dass der Zulassungsantrag (biologics license application BLA) für FYB203 (Referenzprodukt: Eylea) bei der US-amerikanischen Gesundheitsbehörde FDA eingereicht wurde. Ein Teil der Diskussion drehte sich um die zukünftige Entwicklung der Produkterlöse. Zukünftige Vereinbarungen sehen eine höhere Beteiligung vor, gleichzeitig wird Formycon höhere Vorabinvestitionen leisten müssen. Das Management hat sich beim Roundtable von AlsterResearch gut präsentiert. Seine Äußerungen stimmen AlsterResearch zuversichtlich, dass das Unternehmen in der Lage sein wird, die Herausforderungen zu meistern, die mit der zunehmenden Größe und den Ambitionen einhergehen. Die Analysten von AlsterResearch bestätigen das Kursziel von EUR 125,00 und bekräftigen das Rating KAUFEN. Die vollständige Analyse ist abrufbar unter https://www.research-hub.de/companies/Formycon%20AG





