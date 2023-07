Mit einer Einspeiseleistung von 34 Kilowattstunden Energie pro Umdrehung ist in China nun die größte Windturbine der Welt in Betrieb gegangen. Im chinesischen Offshore-Windpark Fujian in der Straße von Taiwan ist die weltweit erste Offshore-Windturbine mit einer Leistung von 16 Megawatt an das Stromnetz angeschlossen worden. Diese Leistung zieht das gigantische Bauwerk aus drei Rotorblättern, die einen Durchmesser von unglaublich wirkenden 260 Metern ...

