Dank einer erfolgreichen Seed-Finanzierungsrunde in Höhe von 2,2 Millionen US-Dollar kann Carbon13 im englischen Cambridge seine Produktion von jährlich 24 Startups mithilfe von drei Programmen auf mehr als jährlich 70 Startups weltweit ausdehnen

Carbon13, der Unternehmensgründer für den Klimanotstand, meldet heute den Abschluss seiner jüngsten Seed-Finanzierungsrunde von mehr als 2,2 Millionen US-Dollar.

Diese Pressemitteilung enthält multimediale Inhalte. Die vollständige Mitteilung hier ansehen: https://www.businesswire.com/news/home/20230719633316/de/

L-R, Jonathan Cumming, Chief Financial Officer Managing Director, Dr Chris Coleridge, Founder CEO, Dr Nicky Dee, Co-founder Chief Sustainability and Innovation Officer, Michael Langguth, Co-founder Chief Strategy Officer (Photo: Business Wire)

Die neue Finanzierung wird die Geschäftstätigkeit von Carbon13 erheblich stärken und die derzeitigen und künftigen Projekte von Carbon13 auf das wichtige Ziel der Dekarbonisierung von 400 Millionen Tonnen voranbringen.

Die erfolgreiche Finanzierungsrunde wurde durch eine Reihe von Family Offices und Risikokapitalgesellschaften ermöglicht, darunter True Ventures, eine im Silicon Valley ansässige Risikokapitalgesellschaft, die sich auf Technologie-Startup-Unternehmen in der Frühphase konzentriert.

Die neue Finanzspritze für Carbon13 wird es ermöglichen, die Produktion der Klima-Startup-Unternehmen erheblich zu steigern und deren Ambitionen zu erhöhen. Derzeit haben die Unternehmen von Carbon13 ein jährliches Emissionsreduktionspotenzial von über 420 Millionen Tonnen CO2e. Dieses Potenzial wird nun weiter steigen, ebenso wie die Zahl der Unternehmen, in die seit 2021 im Rahmen von Carbon13-Programmen investiert wurde (derzeit: 46).

Darüber hinaus hat Carbon13 seit 2021 im Rahmen seiner drei Programme (Venture Builder Europe, Venture Builder UK und Venture Launchpad) mehr als 350 Startup-Gründer unterstützt. Auch diese Zahl wird sich durch die neue Finanzierungsrunde deutlich erhöhen. Bis Ende 2025 wird Venture Builder von Carbon13 voraussichtlich mehr als 1.000 Unternehmer bei der Gründung von mindestens 200 Startup-Unternehmen unterstützen.

Chris Coleridge, CEO und Gründer von Carbon13, kommentierte die erfolgreiche Finanzierungsrunde wie folgt: "Diese von True Ventures und vier Family Offices getätigte Investition ist ausschlaggebend für die Pläne von Carbon13, unsere Unterstützung für Unternehmer auszuweiten, die sich den dringendsten globalen Herausforderungen der Dekarbonisierung und Kohlendioxidbindung stellen.

Der Klimawandel ist nicht nur eine wissenschaftliche Herausforderung oder eine Herausforderung, was die unternehmerische Innovation angeht. Er ist auch eine menschliche Herausforderung. Wir haben die Erfahrung gemacht, dass bemerkenswerte Dinge geschehen, wenn man einige der talentiertesten Menschen der Welt zusammenbringt, die sich alle hochmotiviert für die Bekämpfung des Klimanotstands einsetzen. Die Investition von True Ventures ist daher eine wertvolle Anerkennung unserer Strategie, bei der der Mensch im Mittelpunkt steht.

Ich freue mich auch, dass Carbon13 der Dekarbonisierungs-Startup-Community von True Ventures beitritt. Die Gründung und Expansion von Unternehmen mit glaubwürdigen Ambitionen zur signifikanten Emissionsreduktion war ein Grundprinzip, als ich Carbon13 zusammen mit den Mitgründern entwickelt habe. Auch hier steht der Mensch im Mittelpunkt unserer Strategie, denn unsere Programme stellen dem Gründerteam die nötige CO2-Intelligenz bereit, um strategische Entscheidungen zu treffen, die sowohl auf der CO2-Reduzierung als auch auf der betriebswirtschaftlichen Wertschöpfung basieren. In der Welt von Netto-Null-Emissionen im Jahr 2050 wird es zwischen diesen beiden Aspekten keinen Unterschied mehr geben."

Priscilla Tyler, Vice President von True Ventures, ergänzt dies wie folgt: "Unsere Investition in Carbon13 und die gezielte Unterstützung von Technologien zur Kohlendioxidneutralisierung stellen eine hervorragende Ergänzung für unser Portfolio an Investitionen in klimafreundliche Technologien dar. Darüber hinaus fühlen wir uns mit den Werten des Carbon13 Teams und mit dessen Überzeugung von kreativem Unternehmertum sehr verbunden. Das Unternehmen investiert zuerst in die Menschen und erst dann in die Technologie. Wir freuen uns sehr über diese Kooperation und auch darauf, die wichtige Arbeit des Unternehmens zur Eindämmung des Klimawandels zu unterstützen."

ENDE -

Über Carbon13

Carbon13 ist der Venture Builder für den Klimanotstand. Seit 2021 wurden über die drei Programme Venture Builder Europe, Venture Builder UK und Venture Launchpad in 46 Start-up-Unternehmen investiert und mit mehr als 350 Gründern kooperiert. Carbon13 ist aus dem Technologie-, Wissenschafts- und Innovations-Ökosystem im englischen Cambridge hervorgegangen und nach Berlin, unserem neuen Standort in der EU, expandiert. Zu den bekannten Alumni von Carbon13 zählen Kita, Infyos, Nium, Biozeroc, Materials Nexus und Tierra Foods. Kita und Tierra Foods sind beide für den Earthshot 2023 Award nominiert.

Das Medienpaket von Carbon13 ist hier erhältlich: https://carbonthirteen.com/media/

Die Ausgangssprache, in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle und autorisierte Version. Übersetzungen werden zur besseren Verständigung mitgeliefert. Nur die Sprachversion, die im Original veröffentlicht wurde, ist rechtsgültig. Gleichen Sie deshalb Übersetzungen mit der originalen Sprachversion der Veröffentlichung ab.

Originalversion auf businesswire.com ansehen: https://www.businesswire.com/news/home/20230719633316/de/

Contacts:

Ansprechpartner für PR und Anfragen

Dark Green PR

Tel.: +44 (0)7940 968704

team@darkgreenpr.com