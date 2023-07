Leapsome für Start-ups bietet einen Preisvorteil für Personalentwicklungstools, um junge Unternehmen dabei zu unterstützen, die Weiterbildung, Produktivität und Bindung ihrer Mitarbeitenden vom ersten Tag an zu fördern

Leapsome, die intelligente all-in-one Personalentwicklungs-Plattform, gibt heute den Launch von Leapsome für Start-ups bekannt. Das neue Programm soll Unternehmen in der Anfangsphase zu erschwinglichen Preisen mit erstklassigen Tools für die Personalentwicklung ausstatten. Im Rahmen des Programms erhalten Neukunden mit weniger als 50 Mitarbeitenden für bis zu drei Jahre einen Rabatt von 25 auf ihr erstes Leapsome-Modul. Für Unternehmen mit Verbindungen zu einem Leapsome-Partner steigt der Preisvorteil auf 50 %.

Mit Leapsome vom ersten Tag an skalieren

Die holistische Personalentwicklungs-Plattform von Leapsome umfasst fünf Kernmodule Reviews, Umfragen, Lernen, Ziele und Vergütung sowie Kompetenzmodelle, Instant Feedback und Meetings. Mit einem Rabatt von bis zu 50 auf ihr erstes Modul können Start-ups in der Anfangsphase Leapsome nutzen, um ihr Wachstum zu beschleunigen und ihren Erfolg auf vielfältige Weise zu fördern, darunter:

Strategische Ausrichtung: Die Module Ziele und Meetings von Leapsome sind entscheidend, um die strategische Ausrichtung aufrechtzuerhalten. Das Modul für Ziele stärkt mit seiner Echtzeit-Fortschrittsverfolgung die Teambindung und Produktivität. Das Modul für Meetings fördert eine effiziente Planung und Nachbereitung, verhindert Zeitverschwendung und fokussiert alle Beteiligten auf gemeinsame Ziele. Geschwindigkeit ist für ein Start-up in der Anfangsphase alles, und um schnell produktiv werden und Pläne umsetzen zu können, muss sich das gesamte Team zu 100 auf die Prioritäten konzentrieren. Leapsome ermöglicht Unternehmen, diese entscheidende Ausrichtung zu erreichen und zu erhalten.

Performance Management: Die Kombination aus Reviews, Kompetenzmodellen und Personalgesprächen von Leapsome fördert eine dynamische Feedbackkultur und stetiges Wachstum. Performance Reviews liefern aufschlussreiches Feedback, das in Kombination mit dem Kompetenzmodell Fähigkeits- oder Wissenslücken aufzeigt und zukünftige Schulungs- und Personalentscheidungen unterstützt. Regelmäßige Einzelgespräche bieten Raum für offenen Austausch und steigern so die Produktivität und allgemeine Zufriedenheit am Arbeitsplatz. Das Fördern einer Lern- und Feedbackkultur zu Beginn der Unternehmensentwicklung ist entscheidend für nachhaltiges Wachstum und Erfolg.

Engagement: Das Umfrage-Modul von Leapsome spielt eine wesentliche Rolle bei der Messung des Mitarbeiterengagements ein entscheidender Faktor für Start-ups, für die ein motiviertes und leistungsstarkes Team direkt zum Erfolg beitragen kann. Durch die Möglichkeit, anonymes Feedback zu erfassen, können Führungskräfte schnell dringende Probleme identifizieren, angehen und so einen positives und motivierendes Arbeitsumfeld schaffen. Die frühzeitige Messung der Engagementfaktoren liefert wertvolle Daten, die Start-ups als Grundlage für langfristige Verbesserungen und die Weiterentwicklung der Unternehmenskultur nutzen können.

Lernen Entwicklung: Mit dem Lern-Modul von Leapsome, das mit dem Kompetenzmodell verbunden ist, wird die Entwicklung von Fähigkeiten zu einem strukturierten Prozess. Die Plattform bietet Ressourcen für kontinuierliches Lernen und misst indivduellen Fortschritt an konfigurierbaren Kompetenzen. Dies ebnet den Weg für das persönliche Wachstum, was gerade in der Anfangsphase eines Start-ups entscheidend ist. Ein effektiver Lernprozess bietet jungen Unternehmen die Voraussetzung für langanhaltenden Erfolg.

"Start-ups müssen agil und effizient sein. Vom ersten Tag an in Personalprozesse zu investieren ist kein Luxus, sondern eine Notwendigkeit. Wir glauben, dass das Geheimnis des Erfolgs von Leapsome darin besteht, dass wir die interne Personalentwicklung von Anfang an effektiv umgesetzt haben, was eine solide Basis für nachhaltiges Wachstum schafft. Unser Ziel ist, anderen Unternehmen zu helfen, ähnliche Erfolge zu erzielen! Deshalb sind wir fest entschlossen, Start-ups bei der Investition in ihr wertvollstes Asset zu unterstützen: ihre Mitarbeitenden", sagt Jenny von Podewils, Mitgründerin und Co-CEO von Leapsome.

Diese Verpflichtung geht auf die Erfahrungen des Leapsome-Gründer-Duos Jenny von Podewils und Kajetan von Armansperg zurück. Sie bootstrappten Leapsome sechs Jahre lang, bevor sie von Insight Partners eine Serie-A-Finanzierung im Wert von 60 Millionen US-Dollar erhielten. Auf ihrem Weg legte das Duo großen Wert auf die Investition in effektive Personalprozesse und erweiterte ihr Team so von zwei auf fast 200 Beschäftigte.

"Viele Start-ups in der Frühphase machen den Fehler, zu denken, sie könnten HR-Prozesse und die Personalentwicklung vernachlässigen. Aber wenn diese Grundlagen von Anfang an gegeben sind, spart das wertvolle Zeit und Geld das Fundament für langfristigen Geschäftserfolg. Mit Invenstitionen in Personalentwicklung fördern Unternehmen das Wachstum vom ersten Tag an, indem sie Engagement und Produktivität steigern und die organisatorische Resilienz aufbauen", dazu Kajetan von Armansperg, Mitgründer und Co-CEO von Leapsome.

Die nächste Generation von Start-ups stärken

Heute vertrauen mehr als 1500 zukunftsorientierte CEOs und Personalverantwortliche auf Leapsome, um ihre Produktivität zu steigern und organisatorische Resilienz aufzubauen. Darunter sind Hunderte von schnell wachsenden Start-ups, die mit der Plattform skalieren:

"Leapsome hat es uns ermöglicht, gemeinsam Ziele und Erwartungen zu definieren. Dadurch können unsere Mitarbeitenden besser verstehen, wo sie in ihrer Entwicklung stehen und wo sie hinwollen", sagt Deborah Caulet, Leiterin der Personalentwicklung bei Blinkist.

"Wir wissen dass es keinen Königsweg zum garantierten Erfolg eines Unternehmens gibt. Der größte Vorteil besteht oft in einer Person nicht einer Sache." erklärt Rebecca Liu Doyle, Managing Director bei Insight Partners. "Leapsomes Startup Programm schafft für junge Firmen eine sehr notwendige Grundlage. Großartige Firmen existieren nicht ohne großartige Leute."

Mit dem neuen Start-up-Programm hat Leapsome das Ziel, noch mehr junge Unternehmen mit den Tools auszustatten, die sie zur Förderung ihrer Mitarbeitenden und ihres Geschäfts benötigen. Die Initiative bietet Start-ups eine leistungsstarke, kostengünstige Lösung für die Personalentwicklung und unterstreicht die Mission von Leapsome, die nächste Generation erfolgreicher Unternehmen zu unterstützen.

Weitere Informationen und die Möglichkeit, sich den Preisvorteil von Leapsome für Start-ups zu sichern, gibt es auf leapsome.com/startups.

Über Leapsome

Leapsome ist die intelligente all-in-one Personalentwicklungs-Plattform, der CEOs und HR-Teams in mehr als 1500 zukunftsorientierten Unternehmen wie Spotify, Unity und monday.com vertrauen, wenn es darum geht, die Weiterbildung, Produktivität und Bindung ihrer Mitarbeitenden zu fördern.

Die Plattform bietet eine integrierte Software-Suite mit Tools für OKR- Zielmanagement, 360°- und Performance-Reviews, Entwicklungs- Kompetenzmodelle, Lernen Onboarding, Mitarbeiterbefragungen, Meetings, Lob Feedback sowie Vergütung Beförderung. Leapsome wurde 2016 von Kajetan Armansperg und Jenny Podewils gegründet. Weitere Infos gibt es auf leapsome.com.

