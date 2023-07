Zeichnungsstart für die erste Unternehmensanleihe (ISIN: DE000A351S01) der metacrew group GmbH. Die Anleihe wird jährlich mit 9,00% verzinst und hat ein Volumen von bis zu 4 Mio. Euro. Angeboten wird das Wertpapier seit heute (20.07.2023, 12 Uhr) über die Crowdfunding-Plattform Seedmatch, die Mindestzeichnungssumme beträgt 500 Euro. Die Anleihen Finder Redaktion hat mit dem CEO und Mehrheitsgesellschafter Tobias Eismann über die erstmalige Anleihe-Emission, das innovative Geschäftsmodell und die gegenwärtige Entwicklung der metacrew group gesprochen.

Anleihen Finder: Sehr geehrter Herr Eismann, stellen Sie uns die neue Anleihe-Emittentin metacrew doch in wenigen Worten vor. Was ist Ihr Geschäftsmodell?

Tobias Eismann: Wir betreiben mehrere B2B2C-Plattformen in der Food- und Beauty-Industrie und führen dort hunderttausende von Endkundinnen und Endkunden mit Herstellern zusammen, die Wert auf Endkunden-Feedback zu ihren Produktinnovationen legen. Unsere Endkundinnen und Endkunden lieben es, neue Produkte kostengünstig kennenzulernen und unsere Hersteller-Partner suchen den direkten Endkundendraht. Wir sind Plattformbetreiber dazwischen, organisieren alle Prozesse, von der Kuration unserer Boxen bis hin zum Versand.

Anleihen Finder: Können Sie uns die Gruppen-Struktur und die einzelnen Marken von metacrew einmal nennen? Welche Umsätze erzielen Sie mit den einzelnen Geschäftsbereichen?

Tobias Eismann: Die metacrew group besteht aus insgesamt sieben Unternehmen, die unter der Holding, der metacrew group GmbH, vereint sind. Unsere Endkunden nutzen aboutfood® für Food-Innovationen, BeautyLove® für Beauty-Überraschungen und Oh! of the day für Produkttests. In Summe realisieren wir über 40 Mio. Euro Jahresumsatz, ungefähr zu jeweils 50% auf Beauty und Food verteilt, in Summe wiederum ebenso zu 50% aus Endkunden und zu 50% aus B2B-Umsätzen.

"In Summe realisieren wir über 40 Mio. Euro Jahresumsatz, ungefähr zu jeweils 50% auf Beauty und Food verteilt"

Anleihen ...

Den vollständigen Artikel lesen ...