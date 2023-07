Die EU-Kommission hat deutsche Milliarden-Beihilfen zum Bau einer Großanlage für die Herstellung von klimafreundlicherem Stahl durch Thyssenkrupp genehmigt. Dabei geht es um Unterstützung in Höhe von bis zu zwei Milliarden Euro, teilte die EU-Kommission am Donnerstag mit. Die Aktie des MDAX-Konzerns zieht daraufhin an.Die Hilfen sind den Angaben zufolge zweigeteilt. So sollen mit Zuschüssen von bis zu 550 Millionen Euro Bau und Montage einer Anlage für die Stahlproduktion unterstützt werden. Anfangs ...

Den vollständigen Artikel lesen ...