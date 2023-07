NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat das Kursziel für ArcelorMittal von 25 auf 23 Euro gesenkt und die Einstufung auf "Neutral" belassen. Die chinesischen Stahlexporte dürften 2023 und 2024 der stärkste Gegenwind für die europäischen Stahlaktien bleiben, schrieb Analyst Dominic O'Kane in einer am Donnerstag vorliegenden Branchenstudie. Die anstehenden Quartalszahlen sollten niedrigere Preis- und Absatzerwartungen insbesondere für Baustahlhersteller belegen. O'Kane bevorzugt die Edelstahlproduzenten, die er besser gegen die steigenden chinesischen Exporte geschützt sieht. Seine Top-Werte sind Acerinox und Outokumpu, denen er wegen positiver Erwartungen den Status "Positive Catalyst Watch" verlieh./gl/edh



Veröffentlichung der Original-Studie: 20.07.2023 / 05:58 / BST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 20.07.2023 / 06:01 / BST



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.



ISIN: LU1598757687

