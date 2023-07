Grid Dynamics wird Mitglied in Microsofts Azure Migration and Modernization Program und ermöglicht seinen Kunden damit, den "Time-to-Value" bei Cloud-basierten Transformationsinitiativen zu verkürzen und in fortschrittlichere und bahnbrechende Geschäftsen

Wichtigste Eckdaten:

Grid Dynamics stärkt seine strategische Position durch die Mitgliedschaft im Azure Migration and Modernization Program (AMMP) von Microsoft, das eine nahtlose Migration und Modernisierung der Cloud-basierten Workloads seiner Kunden ermöglicht.

Grid Dynamics hat außerdem die "Kubernetes on Microsoft Azure"-Spezialisierung erlangt, was seinen Status als Microsoft Cloud Partner stärkt und den Weg in das AMMP ebnete.

Dieser bedeutende Fortschritt und die neue Spezialisierung stärken die Partnerschaft zwischen Grid Dynamics und Microsoft und fördern eine engere Zusammenarbeit bei groß angelegten digitalen Programmen.

SAN RAMON, CA / ACCESSWIRE / 20. Juli 2023 / Grid Dynamics Holdings, Inc. (NASDAQ:GDYN) (Grid Dynamics), ein führender Anbieter von Dienstleistungen und Lösungen für die digitale Transformation auf Unternehmensebene, gab heute mit Stolz seine Aufnahme in das Azure Migration and Modernization Program (AMMP) von Microsoft bekannt. Dieses innovative Partnerschaftsprogramm hilft Kunden, die Migration und Modernisierung von Cloud-basierten Workloads zu beschleunigen und zu vereinfachen, und umfasst eine Reihe von Schulungen, Dienstleistungen und finanzieller Unterstützung für Transformationsprogramme. Als Mitglied dieses exklusiven Programms ermöglicht Grid Dynamics seinen Kunden, den Time-to-Value (in etwa: Zeitspanne bis zur Wertschöpfung) bei Cloud-basierten Transformationsprogrammen zu verkürzen, wodurch Investitionsgelder für fortschrittlichere und bahnbrechende digitale Transformationsprojekte mit Grid Dynamics verfügbar werden.

Als Voraussetzung für die Aufnahme in Microsofts AMMP hat Grid Dynamics auch die bemerkenswerte "Kubernetes on Azure"-Spezialisierung erlangt - eine große Leistung für Microsoft Cloud Partner und eine Bestätigung der Expertise von Grid Dynamics bei der Migration und Modernisierung der Cloud-basierten Anwendungen und Workloads von Kunden. Diese beiden Errungenschaften markieren einen bedeutenden Meilenstein in der Zusammenarbeit zwischen Grid Dynamics und Microsoft, insbesondere bei größeren Digital-Engineering- und digitalen Transformationsprogrammen.

"Wir sind sehr stolz auf die Aufnahme in das AMMP von Microsoft und den Erhalt der "Kubernetes on Azure'-Spezialisierung", so Pat Converse, Director of Microsoft Partnership in Customer Success bei Grid Dynamics. "Unsere technische Expertise ist branchenweit führend, und in Kombination mit dem AMMP von Microsoft verschafft uns dies einen strategischen Marktvorteil, um den Geschäftswert von digitalen Transformationsprogrammen für unsere Kunden zu steigern."

Das AMMP von Microsoft umfasst neben Schulungen, Dienstleistungen und finanzieller Unterstützung noch viele weitere konkrete Initiativen zur Markteinführung. Dieses innovative Programm bietet auch einen Rahmen für eine engere Zusammenarbeit mit bestehenden gemeinsamen Kunden sowie einen Rahmen für die Zusammenarbeit bei der Akquise von Neukunden. Besuchen Sie diese Seite, um mehr über die Partnerschaft von Grid Dyanamics mit Microsoft zu erfahren.

Über Grid Dynamics

Grid Dynamics (NASDAQ: GDYN) ist ein Digital-Native-Technologiedienstleister, der das Wachstum beschleunigt und die Wettbewerbsposition von Fortune-1000-Unternehmen stärkt. Grid Dynamics bietet Beratungs- und Implementierungsservices für digitale Transformation durch Omnichannel-Kundenerfahrung, Big Data, Analytik, Recherchen, künstliche Intelligenz, CloudOps & DevOps und Anwendungsmodernisierung. Grid Dynamics erreicht schnelle Markteinführungen, Qualität und Effizienz durch den Einsatz von Technologiebeschleunigern, eine agile Lieferkultur und seinen Pool an talentierten Engineering-Mitarbeitern. Grid Dynamics wurde im Jahr 2006 gegründet und hat seine Firmenzentrale im Silicon Valley mit Niederlassungen in den gesamten USA, dem Vereinigten Königreich, den Niederlanden, der Schweiz, Indien und Mittel- und Osteuropa. Mehr erfahren über Grid Dynamics können Sie unter www.griddynamics.com. Folgen Sie uns auch auf Facebook, Twitter und LinkedIn.

Zukunftsgerichtete Aussagen

Diese Mitteilung enthält "zukunftsgerichtete Aussagen" im Sinne von Abschnitt 27A des Securities Act von 1933 und Abschnitt 21E des Securities Exchange Act von 1934, die keine historischen Fakten darstellen und Risiken und Ungewissheiten beinhalten, die dazu führen können, dass die tatsächlichen Ergebnisse von Grid Dynamics erheblich von den erwarteten und prognostizierten abweichen. Diese zukunftsgerichteten Aussagen sind an der Verwendung von zukunftsgerichteter Terminologie zu erkennen, einschließlich der Wörter "glaubt", "schätzt", "antizipiert", "erwartet", "beabsichtigt", "plant", "kann", "wird", "potenziell", "prognostiziert", "sagt voraus", "setzt fort" oder "sollte", oder in jedem Fall deren negative oder andere Variationen oder vergleichbare Terminologie. Zu diesen zukunftsgerichteten Aussagen gehören unter anderem Zitate und Aussagen über den Ausbau des Vertriebs, die Steigerung des Unternehmenswertes, den GigaCube Growth Strategy Framework und das künftige Wachstum unseres Unternehmens.

Diese zukunftsgerichteten Aussagen sind mit erheblichen Risiken und Unsicherheiten verbunden, die dazu führen können, dass die tatsächlichen Ergebnisse erheblich von den erwarteten Ergebnissen abweichen. Die meisten dieser Faktoren liegen außerhalb der Kontrolle von Grid Dynamics und lassen sich nur schwer vorhersagen. Die Faktoren, die solche Abweichungen verursachen können, beinhalten, sind aber nicht beschränkt auf: alle Faktoren, die unsere Produktfähigkeiten, die Vorteile unserer Produkte sowie das Wachstum und die Wachstumsstrategie unseres Unternehmens einschränken.

Grid Dynamics weist darauf hin, dass die vorgenannte Liste von Faktoren keinen Anspruch auf Vollständigkeit erhebt. Grid Dynamics weist die Leser darauf hin, dass sie sich nicht auf zukunftsgerichtete Aussagen verlassen sollten, da diese nur zum Zeitpunkt der Veröffentlichung Gültigkeit haben. Grid Dynamics übernimmt keine Verpflichtung oder Zusage, Aktualisierungen oder Überarbeitungen von zukunftsgerichteten Aussagen zu veröffentlichen, um veränderte Erwartungen oder veränderte Ereignisse, Bedingungen oder Umstände widerzuspiegeln, auf denen eine solche Aussage beruht. Weitere Informationen über Faktoren, die Grid Dynamics, einschließlich seiner Betriebsergebnisse und seiner Finanzlage, wesentlich beeinflussen könnten, sind im Abschnitt "Risk Factors" des Jahresberichts des Unternehmens auf Formular 10-Q, der im Mai 2023 eingereicht wurde, und in anderen regelmäßigen Einreichungen von Grid Dynamics bei der SEC aufgeführt.

Mediensprecher:

Cary Savas

+1 (650) 523 5000

csavas@griddynamics.com

QUELLE: Grid Dynamics

