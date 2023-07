Vor den heute um 14:30 bzw. 16:00 Uhr erfolgenden hoch relevanten weiteren US-Konjunkturdaten-Veröffentlichungen in Form der neuesten Wochenerstanträge auf Arbeitslosenhilfe, des Philadelphia FED-Industrieaktivitäts-Indexes per Mitte Juli, den Hausverkäufen im Juni und dem Aggregat der gesamten US-Wirtschafts-Frühindikatoren per Ende Juni notieren bis um 11:45 Uhr alle 4 Haupt-Edelmetalle Gold, Silber, Platin und Palladium im Plus, weisen dabei aber bestenfalls nur geringfügige Aufschläge auf.Aktuell gewinnen als relative, zinssensitivste wie auch ...

Den vollständigen Artikel lesen ...