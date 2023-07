Die Aktie von PayPal hat sich am Mittwoch weiter an die 200-Tage-Linie angenähert und sie im Tageshoch sogar kurzzeitig sogar überwunden. Für einen nachhaltigen Ausbruch und das damit verbundene technische Kaufsignal hat es aber (noch) nicht gereicht. Das ist aber noch kein Grund, nervös zu werden.Die PayPal-Aktie ist am Mittwoch im US-Handel zunächst bis auf 75,04 Dollar gestiegen und hat die langfristige Trendlinie, die aktuell bei 74,89 Dollar verläuft, damit bereits hinter sich gelassen. Dieses ...

