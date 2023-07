Markham, Ontario (ots/PRNewswire) -Vollständig verwaltete Lösung bietet Abonnenten mehr Auswahlmöglichkeiten beim FernsehenEnghouse Networks, ein weltweit führender Anbieter von Telekommunikationstechnologie und Streaming-TV-Lösungen, gab heute bekannt, dass seine SaaS-IPTV-Plattform EspialTV von GVTC Communications ausgewählt wurde, um Video-Streaming-Dienste für seinen Kundenstamm anzubieten.Die Enghouse-Lösung ermöglicht es GVTC, seinen Abonnenten mehr Optionen anzubieten, einschließlich der Möglichkeit, Sendungen auf jedem verbundenen Gerät aufzuzeichnen und anzusehen, einschließlich Amazons Fire TV, Roku, AppleTV, Handys und Tablets. Die Abonnenten werden auch von der Möglichkeit profitieren, Fernsehsendungen und Filme in erstklassiger Qualität zu sehen und neue Funktionen wie die sprachgesteuerte Fernbedienung sowie den einfachen Zugang zu beliebten OTT-Streaming-Diensten zu nutzen.Das neue GVTC-System stützt sich auch auf das Content Delivery Network (CDN) und die Cloud-DPVR-Lösungen von Broadpeak. Broadpeak ist ein führender Anbieter von CDN- und Video-Streaming-Lösungen für Anbieter von Inhalten und Pay-TV-Betreiber weltweit. "Enghouse und Broadpeak haben viele erfolgreiche gemeinsame Projekte durchgeführt", sagte Mario Rainville, Vizepräsident, Nordamerika, Broadpeak. "Unsere Lösungen arbeiten zusammen, um ein personalisiertes, hochmodernes Erlebnis für die Abonnenten zu gewährleisten."GVTC hat sich an Enghouse und Broadpeak gewandt, um sein derzeitiges Kabel-TV-Angebot auf eine vollständig verwaltete, in der Cloud gehostete Streaming-TV-Plattform umzustellen. Mit überlegener Bild- und Tonqualität sowie verbesserter Netzwerksicherheit werden EspialTV und Broadpeak von Enghouse Networks Videoinhalte (einschließlich Live, Catch-up, digital aufgezeichnete Sendungen (NDVR) und Video-on-Demand) an alle Stream-Abonnenten von GVTC liefern."Wir sind bestrebt, die Gemeinden in unserem Servicegebiet mit Spitzentechnologie für die vernetzte Welt von heute auszustatten", sagte Ritchie Sorrells, Präsident und CEO von GVTC. "Unsere anhaltende Partnerschaft mit Enghouse Networks und Broadpeak ermöglicht es uns, dieses Versprechen zu erfüllen. Mit IPTV können unsere Kunden nun alle ihre Lieblingssendungen auf ihren bevorzugten Geräten abrufen.""So wie sich das Fernseherlebnis weiterentwickelt, tut es auch GVTC", sagte Josh Pettiette, Vizepräsident, Product Business Development and Strategic Planning, GVTC. "In den 1980er Jahren bauten wir die Infrastruktur für das Kabelfernsehen aufgebaut, dann in den 90er Jahren das Hochgeschwindigkeitsinternet und in den 2000er Jahren das Glasfaserinternet von Netflix, das auf Platz 1 steht. EspialTV ermöglicht es uns, mit seiner gehosteten IPTV-Plattform den nächsten Schritt auf diesem Weg zu machen.""Wir sind dankbar, dass sich GVTC bei diesem Projekt für EspialTV von Enghouse entschieden hat, basierend auf unserer Erfolgsbilanz bei der Bereitstellung herausragender Fernseherlebnisse", sagte Mick McCluskey, Vizepräsident, Product Management, Enghouse Networks. "Enghouse ist dafür bekannt, dass es flexibel auf die Bedürfnisse der Betreiber eingeht." Unser Betriebs- und Bereitstellungsteam verfügt über einzigartige Fähigkeiten und ein umfassendes Verständnis der Videostreaming-Umgebung, die uns dabei helfen werden, GVTC eine marktführende und hochflexible Fernsehlösung zu bieten."Die Enghouse SaaS EspialTV-Plattform bietet GVTC eine umfassende Palette von Content-Management-Funktionen, tiefe Einblicke durch Analysen und die Flexibilität, verschiedene Märkte einfach zu segmentieren und anzusprechen. Es unterstützt Betreiber aller Größenordnungen - und seine flexible, Cloud-basierte Architektur ermöglicht es GVTC, die Betriebskosten zu kontrollieren, wenn der TV-Kundenstamm wächst.Informationen zu Enghouse NetworksEnghouse Networks ist ein zuverlässiger globaler Anbieter von Telekommunikationstechnologie und -lösungen. Unser Ziel ist die erfolgreiche Bereitstellung von Lösungen, die den digitalen Wandel ermöglichen und letztlich eine vernetzte globale Community schaffen. Vom Edge bis zur Cloud ermöglichen unsere Anwendungen Kommunikations- und Medienunternehmen der nächsten Generation, Verteidigungs- und Sicherheitsbehörden sowie Versorgungsunternehmen zuverlässig die Planung, das Design, das Engineering, die Überwachung, den Schutz und die Vereinfachung komplexer Netzwerke in einem herstellerunabhängigen 5G-, IoT-, Cloud-, AI-, NFV- und SDN-Ökosystem. Das Technologieportfolio von Enghouse Networks umfasst Lösungen für Netzwerkinfrastruktur, Business Support Systems (BSS), Operations Support Systems (OSS) und digitale Transformation. Für weitere Informationen besuchen Sie www.enghousenetworks.com Enghouse Networks ist eine Abteilung von Enghouse Systems Ltd. of Markham, Ontario.Informationen zu Broadpeak®)Broadpeak® entwickelt und fertigt Komponenten für die Bereitstellung von Videos für Anbieter von Inhalten und Netzwerkdienstleister, die IPTV-, Kabel-, OTT- und mobile Dienste anbieten. Das Portfolio an Lösungen und Technologien ermöglicht die Bereitstellung von Filmen, Fernsehprogrammen und anderen Videoinhalten über verwaltete Netzwerke und das Internet zum Ansehen auf allen Arten von Geräten. Die Systeme und Dienste des Unternehmens helfen den Betreibern, ihren Marktanteil zu erhöhen und die Kundenbindung durch eine überragende Erlebnisqualität zu verbessern. Broadpeak unterstützt alle seine Kunden weltweit, von einfachen Installationen bis hin zu großen Übertragungssystemen mit Kapazitäten von mehreren Millionen gleichzeitiger Streams. Der Hauptsitz des Unternehmens befindet sich in Cesson-Sevigne, Frankreich. Broadpeak ist an der Euronext Growth Paris notiert (Code ISIN: FR001400AJZ7; Ticker: ALBPK)Informationen zu GVTCGVTC ist ein preisgekrönter Anbieter von Glasfaserkommunikationsdiensten, der Privat- und Geschäftskunden im Norden von San Antonio, im texanischen Hill Country und in Süd-Zentral-Texas Hochgeschwindigkeits-Internet, digitales Kabelfernsehen, Telefon und interaktive intelligente Sicherheitslösungen anbietet. GVTC bietet Internetverbindungsgeschwindigkeiten von bis zu 1 Gbit/s. Das Großkunden-Transportnetz von GVTC ermöglicht die Ethernet-Datenübertragung zwischen San Antonio, Austin, Dallas, Lubbock und Houston sowie den Zugang zu entlegenen texanischen Märkten. Der philanthropische Zweig des Unternehmens, die GVTC Foundation, feiert 17 Jahre Wohltätigkeitsarbeit. Im gesamten GVTC-Dienstleistungsgebiet wurden Spenden in Höhe von mehr als 6 Millionen Dollar geleistet.Enghouse Networks Kontakt: Balvinder Sandhu, Director, Demand Generation, Tel.: +44 (0)1628 641 789, E-Mail: balvinder.sandhu@enghouse.comView original content:https://www.prnewswire.com/news-releases/gvtc-communications-wahlt-enghouse-networks-und-broadpeak-um-ein-erstklassiges-video-streaming-erlebnis-zu-bieten-301882075.htmlOriginal-Content von: Enghouse Systems Limited, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/128815/5563354