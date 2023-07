WASHINGTON (dpa-AFX) - Der US-Arbeitsmarkt entwickelt sich weiterhin solide. In der vergangenen Woche sank die Zahl der Erstanträge auf Arbeitslosenhilfe um 9000 auf 228 000, wie das Arbeitsministerium am Donnerstag in Washington mitteilte. Analysten hatten hingegen einen Zuwachs auf im Schnitt 240 000 Anträge erwartet.

Die Erstanträge gelten als zeitnaher Indikator für den Arbeitsmarkt der größten Volkswirtschaft der Welt. Auch wenn die Zahl mittlerweile höher ist als zu Beginn des Jahres, ist das aktuelle Niveau im längerfristigen Vergleich immer noch niedrig.

Die Entwicklung des Arbeitsmarkts spielt eine wichtige Rolle für die Geldpolitik. Die US-Notenbank Fed versucht seit längerem, die hohe Inflation mit Zinserhöhungen in den Griff zu bekommen. Ein enger Arbeitsmarkt mit niedriger Arbeitslosigkeit setzt die Fed unter Druck, weil sich aus der vorteilhaften Verhandlungsposition der Arbeitnehmer höhere Löhne und damit zusätzliche Inflationsrisiken ergeben können./bgf/la/jha/