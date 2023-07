FORT WORTH (dpa-AFX) - Die US-Fluggesellschaft American Airlines wird nach einem überraschend guten Quartal zuversichtlicher für das laufende Jahr. Der bereinigte Gewinn je Aktie (EPS) soll nun 3 bis 3,75 US-Dollar erreichen, teilte das Unternehmen am Donnerstag im texanischen Fort Worth mit. Bisher hatte das Management 2,50 bis 3,50 Dollar in Aussicht gestellt. Am Finanzmarkt wurden die Neuigkeiten zunächst aber nicht goutiert: Im vorbörslichen US-Handel ging es für die Aktie um rund 1,6 Prozent abwärts.

Dabei lief es für die Fluggesellschaft bereits in den Monaten April bis Juni überraschend gut. So verdiente American Airlines unter dem Strich gut 1,3 Milliarden Dollar und damit fast dreimal so viel wie ein Jahr zuvor. Zwar wuchs die Zahl der Fluggäste nur um gut zwei Prozent auf 54,3 Millionen, und die Auslastung der Passagierjets verschlechterte sich sogar von 86,9 auf 86,2 Prozent. Doch der operative Umsatz wuchs um knapp fünf Prozent auf gut 14 Milliarden Dollar und damit stärker als von Analysten im Schnitt erwartet. Weil zudem die Ausgaben für Kerosin um fast ein Drittel sanken, steckte American Airlines auch deutlich gestiegene Personalkosten gut weg./stw/ngu/jha/