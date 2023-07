Der Klimawandel sorgt dafür, dass Wasser immer mehr zu einem knappen Gut wird. Einer Umfrage des Deutschen Vereins des Gas- und Wasserfaches (DVGW) zufolge hatten in Deutschland knapp 20 Prozent der Wasserversorger bereits mit Engpässen zu kämpfen. Dieses Unternehmen bekämpft die Wasserknappheit. Bei dem Unternehmen handelt es sich um Veolia. Die Geschäftsschwerpunkte der Franzosen liegen in den Bereichen Wasser und Abwasser sowie in der Abfall- und Energieversorgung. Die Wassersparte brachte 2022 ...

Den vollständigen Artikel lesen ...