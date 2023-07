NETFLIX IM FOKUS - Alles was Sie nach den Quartalszahlen über den Streaming-Giganten wissen müssen!

Anzeige / Werbung

Netflix fällt um 5,8 % auf 450,50 $ und erleidet damit den größten Tagesverlust des Jahres 2023. Die Anleger machen sich Sorgen, dass die Strategie des Unternehmens zur Wiederbelebung des Wachstums durch ein hartes Durchgreifen gegen die Weitergabe von Passwörtern und ein neues werbegestütztes Angebot nicht so schnell wie erhofft greift. Der Streaming-Gigant hat die Erwartungen übertroffen, nachdem er im letzten Quartal 6 Millionen neue Abonnenten gewinnen konnte und damit die Prognose von 1,8 Millionen Abonnenten weit übertroffen hat - vor allem dank seiner Passwortkontrolle. Während diese Dynamik zu begrüßen ist, konzentrierten sich die Anleger mehr auf die Tatsache, dass der Umsatz um schwache 2,7 % auf 8,2 Mrd. USD stieg und damit hinter der Prognose von 8,3 Mrd. USD zurückblieb.

Auch die Höhe der Umsätze, die das Unternehmen je Nutzer generiert, ist rückläufig. Man hofft, dass das neue werbefinanzierte Angebot einen Aufschwung bewirken kann, wenn es an Zugkraft gewinnt. Die Messlatte für Netflix lag hoch, denn die Aktie ist seit Jahresbeginn um rund 67 % gestiegen und hat sich nach dem Ausverkauf im Jahr 2022 wieder erholt. Netflix räumt ein, dass es noch einiges zu tun hat, um das Wachstum zu beschleunigen, und dass das Werbegeschäft noch in den Kinderschuhen steckt, aber der Umsatzausblick für das dritte Quartal lag mit 8,5 Milliarden Dollar ebenfalls unter der Prognose von 8,7 Milliarden Dollar. Netflix sagte, dass sich die Streiks in Hollywood auswirken und die Ausgaben in diesem Jahr reduzieren werden, was jedoch den freien Cashflow im Jahr 2023 auf etwa 5 Mrd. USD ansteigen lassen wird, während das vorherige Ziel bei 3,5 Mrd. USD lag. Mehrere Broker haben heute Morgen ihr Kursziel für Netflix erhöht, darunter BofA Global Research auf 525 $, JPMorgan auf 505 $ und Oppenheimer auf 515 $.

