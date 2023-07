Nach der aktualisierten Statistik der Bundesnetzagentur sind in Deutschland im ersten Halbjahr Photovoltaik-Anlagen mit einer Nettoleistung von 6262 Megawatt zugebaut worden. Seit März liegt der monatliche Zubau konstant über einem Gigawatt.Die Bundesnetzagentur hat die Werte für die Vormonate in diesem Jahr erneut nach oben korrigiert. Für den Mai sogar um mehr als 110 Megawatt. Quelle: Bundesnetzagentur 1046,8 Megawatt an Photovoltaik-Leistung sind im Juni in Deutschland hinzugekommen. Dies geht aus der am Donnerstag veröffentlichten Statistik der Bundesnetzagentur hervor, für die sie die Zahlen ...

