Neue Standards für Online-Werbung könnten britischen Influencer:innen zum Verhängnis werden. In schweren Fällen sollen Geldstrafen oder sogar Gefängnis drohen. Memes zu Kryptowährungen könnten gegen geplante Regeln der britischen Finanzaufsicht verstoßen. Wie die Financial Conduct Authority (FCA) am Montag mitteilte, will sie Werbung für Finanzprodukte in sozialen Netzwerken stärker beobachten und regulieren. In ihrer Konsultation geht die FCA insbesondere ...

