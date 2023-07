© Foto: Unsplash



Bisher hat sich Apple bei KI-Chatbots noch zurückgehalten - anders als die großen Technologie-Konkurrenten Microsoft, Google und Meta. Möglicherweise wird sich das schon bald ändern.

Keine Frage: der aussichtsreiche Markt für KI-Chatbots ist in Bewegung. Nach Chat GPT, Bard und Co. könnte bald auch ein neues Angebot aus dem Hause Apple dazu kommen. So berichtet unter anderem Bloomberg, dass der US-Software-Entwickler und Technologieriese bereits an einem entsprechenden Produkt arbeitet und eine eigene Künstliche Intelligenz herausbringen will.

Das KI-Sprachmodell soll intern als Apple GPT bezeichnet und bereits von zahlreichen Mitarbeitern getestet werden. Zudem soll Apple unter dem Codenamen 'Ajax' ein hauseigenes Framework entwickelt haben, mit dem Ziel, weitere KI-Tools zu erstellen. Das Programmiergerüst selbst laufe über Google Cloud und wurde per maschinellem Lernen mit Google Jax entwickelt.

Offiziell bestätigt hat Apple allerdings noch nichts. Das Unternehmen selbst gibt sich bisher schmallippig, sucht derzeit aber wohl gezielt KI-Experten als Mitarbeiter, wie Bloomberg berichtet. Konzernchef Jim Cook hatte im Mai zuletzt betont, dass Apple in KI-Software zwar großes Potenzial sehe, dieses aber mit Bedacht einsetzen wolle.

Ob ein Apple GPT also tatsächlich kommt und - sofern dies erfolgt - dann auch für Endverbraucher zugänglich ist, und in welcher Form. bleibt abzuwarten. An der Börse sorgen die Spekulationen trotzdem für Kursfantasie. Kurz nachdem erste Schlagzeilen die Runde machten, legte die Aktie um rund zwei Prozent zu und erreichte damit ein neues Rekordhoch. Bis Börsenschluss ließ die Euphorie dann etwas nach und der Titel schloss 0,71 Prozent im Plus bei 195,1 US-Dollar. Die Mehrheit der auf Marketscreener erfassten Analysten hält den Daumen nach oben und empfiehlt die Aktie zum Kauf oder Aufstocken. Allerdings liegt das mittlere Kursziel mit 189 US-Dollar bereits rund 6,10 US-Dollar - oder rund drei Prozent - unter dem letzten Schlusskurs liegt.

Auch bei Konkurrent Microsoft hatte die Aktie gerade erst ein neues Allzeithoch erreicht. Gestern gab der Titel jedoch um gut ein Prozent nach. An der positiven Aussicht ändert laut Einschätzung der Analysten aber nichts: Sie sehen die Aktie mehrheitlich als 'Kauf-Kandidat'. Das mittlere Kursziel liegt mit 370,64 US-Dollar deutlich über dem aktuellen Kurs von 356,29 US-Dollar.

Autor: (ir) für die wallstreetONLINE Zentralredaktion