Die Bank of America empfiehlt eine KI-Aktie, die nicht jeder auf dem Schirm hat. So viel sei verraten: Es geht um Workflow-Automatisierung und die Aktie hat allein seit Jahresbeginn mehr als 50 Prozent zugelegt. Chance?

Die Bank of America (BofA) hat ihre Kaufempfehlung für die ServiceNow-Aktie bestätigt. Das Kursziel wurde von 600 US-Dollar pro Aktie auf 700 US-Dollar angehoben. Das entspricht einem Aufwärtspotenzial von 16 Prozent gegenüber dem gestrigen Schlusskurs an der New York Stock Exchange (NYSE). Zuerst hatte der US-Nachrichtensender CNBC darüber berichtet.

ServiceNow ist laut BoFA-Analyst Brad Sills der "führende KI-Name für Workflow-Automatisierung". Unter dem Begriff Workflow-Automatisierung versteht man Software, welche Arbeitsabläufe durch die Automatisierung wiederkehrender Aufgaben optimiert.

Tatsächlich hat die ServiceNow-Aktie allein seit Jahresbeginn rund 57 Prozent an Wert hinzugewonnen.





Aber nicht nur die BofA empfiehlt die Aktie derzeit zum Kauf. Insgesamt 34 Analysten haben laut MarketScreener eine Kaufempfehlung ausgesprochen, nur drei raten zum Halten der Aktie.

Autor: Ferdinand Hammer, wallstreetONLINE Zentralredaktion