Die Digitalisierung der Gesundheitsbranche schreitet voran: Die QluPod AG erhält Anfragen aus der Balkanregion und erweitert ihren Markt

Die Digitalisierung des Gesundheitswesens ist eine entscheidende Entwicklung für eine bessere Gesundheit aller Menschen. Auf diese Tatsache hat die Europäische Kommission schon im November 2022 mit ihrer EU-Strategie für globale Gesundheit ( https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/de/ip_22_7153 ) hingewiesen.

Die Digitalisierung hat das Potenzial, das Gesundheitswesen zu transformieren und den Zugang zu medizinischer Versorgung zu verbessern. Auch die Art und Weise, wie Gesundheitsdienstleistungen erbracht werden, ändert sich durch die Telemedizin grundlegend. In diesem Zusammenhang spielt Osteuropa eine wichtige Rolle. Die Länder dieser Region zeigen einen starken Drang zur Digitalisierung. Dabei setzen die Balkanstaaten auf einen schnellen Wandel und kostengünstige Lösungen.

QluPod AG gewinnt Aufmerksamkeit mit Gesundheitsmonitor und proprietärer APP

Bei der Digitalisierung überspringen Länder aus Osteuropa häufig Prozesse, die in der Vergangenheit in den Industriestaaten zu hohem finanziellen und zeitlichen Aufwand geführt haben. Dies ermöglicht eine effiziente Einführung innovativer Lösungen zu deutlich niedrigeren Kosten. Aus diesem Grund hat der Gesundheitsmonitor QluPod mit seiner innovativen App die Aufmerksamkeit von drei Ländern aus dieser Region erregt, die für eine mögliche Kooperation und Unterstützung im Digitalisierungsprozess angefragt haben.

"Wir sind über diese Anfragen in unserem noch frühen Wachstumsstadium positiv überrascht", so Stephen Dando, Verwaltungsrat der QluPod AG. "Dies bestätigt uns, dass unsere Bemühungen am Markt in die richtige Richtung gehen und dass das Engagement unserer externen Berater mit der Unterstützung aus bestehenden Netzwerken der richtige Weg ist", erklärt Stephen Dando weiter.

QluPod AG erweitert Ausrichtung auf den osteuropäischen Markt

Die QluPod AG freut sich, bekannt zu geben, dass die zusätzliche Ausrichtung auf die Balkanregion die neu festgelegte Roll-out-Strategie für das laufende Quartal nicht beeinflusst. Auch die geplanten Liveschaltungen der QluPod-APPs für IOS und Android werden wie geplant Ende Juli 2023 stattfinden, wie das Management des Unternehmens betont.

Über QluPod:

Die QluPod AG ist ein Start-up Unternehmen im Bereich Telemedizin und entwickelt innovative Lösungen, um die Betreuung von Patienten effizient und kostengünstig zu gestalten. Mit dem QluPod-Gerät und der dazugehörigen Software strebt das Unternehmen an, die Zukunft der Gesundheitsversorgung zu gestalten. Das Angebot richtet sich an Krankenhäuser, Pflegeeinrichtungen, medizinische Fachkräfte sowie an Privatpersonen, die ihre Gesundheit eigenverantwortlich überwachen möchten.

Für weitere Informationen über die QluPod AG und unsere Produkte besuchen Sie unsere Webseite unter www.qlupod.com ( http://www.qlupod.com/ ).

