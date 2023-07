Straubing (ots) -



Es ist mitnichten so, dass mit der geplanten Verabschiedung des Gebäudeenergiegesetzes (GEG) in der ersten Sitzungswoche nach der Sommerpause, also Anfang September, alles gut ist und der nächste Winter kommen kann. Eine der tragenden Säulen des Gebäudeenergiegesetzes ist die kommunale Wärmeplanung. Die will Bundesbauministerin Klara Geywitz (SPD) aber erst im Herbst auf den Weg bringen, also nach der Verabschiedung des Heizungsgesetzes. Das ist ungefähr so, als ob ein Autohersteller einen Neuwagen zunächst nur mit drei Rädern ausliefert - es gibt die theoretische Hoffnung, dass sich die Fuhre schon irgendwie bewegen wird, in der Praxis wird sie aber kippen. Garantiert ist, dass die Insassen maximal verunsichert sind, so auch die Immobilienbesitzer in Deutschland nach der Verabschiedung des GEG. Planungssicherheit werden sie dann immer noch nicht haben.



