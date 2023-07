Moderates Wachstum: Netflix veröffentlicht Q2 Ergebnisse | Aktie gibt Gewinne ab

Werbung







Der ehemalige Branchenprimus Netflix veröffentlichte am Mittwoch nach US-Börsenschluss die Quartalszahlen für Q2 2023. Solides Umsatzwachstum und eine leicht erhöhte Marge konnten den schlechten Ausblick allerdings nicht ausgleichen.



Nachdem der rot-schwarze Streaming-Riese Netflix am gestrigen Abend die neuesten Geschäftszahlen lieferte, gab die Aktie vorbörslich die Gewinne der vergangenen Woche von rund 6,5 Prozent wieder ab. Grundsätzlich überzeugten die Zahlen mit einer Margensteigerung von 2 Prozent auf 22 Prozent und einem wechselkursbereinigten Umsatzwachstum von 6 Prozent auf über 3 Mrd. USD. Der Ausblick auf das dritte Quartal ist allerdings wenig glanzvoll. Netflix rechnet trotz einer erneuten Umsatzsteigerung (im Vergleich zum Vorjahresquartal) von 7 Prozent mit einem gleichbleibenden oder leicht sinkenden durchschnittlichen Erlös pro Nutzerkonto (Average Revenue per Membership). Dies begründet das Unternehmen damit, dass die letzten Preiserhöhungen von 2022 bereits lange zurückliegen und die neuen Umsatzströme aus Werbung, sowie "Zusatznutzerkonten" keinen ausreichenden Ausgleich schaffen würden.



Mittelfristig richtet sich der Fokus somit auf Q4 und den dafür von Netflix in Aussicht gestellten "substanziellen" Umsatzwachstum - aber auch hier sei erwähnt, dass gerade in der schnelllebigen Streaming-Branche die Konkurrenz nicht schläft. Alternativen wie Disney+ und Amazon Prime genießen, im Gegensatz zu Netflix, nach wie einen hohen Neukundenzustrom.



Anlegerinnen und Anleger hatten scheinbar mit besseren Aussichten gerechnet: Die Aktie gab im vorbörslichen Handel die Gewinne der vergangenen Woche fast vollständig wieder ab.









Quelle: HSBC