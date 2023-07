Straubing (ots) -



Autokraten und Unterdrückerregime etwa in China oder im Iran verachten und fürchten Freiheit. Moskaus Diktator Wladimir Putin hat die Ukraine überfallen und will ihre Bevölkerung unterjochen.Das jedoch ist ihm bis jetzt nicht gelungen. Und es liegt in der Verantwortung der westlichen Demokratien, dafür zu sorgen, dass das so bleibt. Auch das ist eine Lehre aus dem 20. Juli. Eine andere ist: Radikalisierten Minderheiten muss immer wieder vor Augen geführt werden, dass die große Mehrheit anders tickt, und die Demokratie sich gegen ihre Feinde zur Wehr setzt.



