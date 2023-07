Erhältlich mit Kapazitäten von 7,68 TB bis zu 61,44 TB

Solidigm, ein weltweit tätiger führender Anbieter innovativer NAND-Flash-Speicherlösungen, kündigt mit Stolz ein weiteres branchenweit erstes Quad-Level-Cell (QLC) Solid-State-Speicherlaufwerk (SSD) für Rechenzentren an das Modell SolidigmD5-P5336. Es wird mit Kapazitäten von 7,68 TB bis zu 61,44 TB angeboten und ermöglicht die Speicherung von bis zu 6-fachen Datenmengen in demselben Speicherraum im Vergleich zu einem Festplattenlaufwerk-Array (HDD).1

"Das Speicherumfeld wird zunehmend von modernen Workloads wie KI und Fähigkeiten wie 5 G geprägt", erklärte Greg Matson, VP of Strategic Planning and Marketing bei Solidigm. "Firmen brauchen heute mehr Speicherplatz an mehr Standorten, der kostengünstig ist, wo enorme Datensätze effizient gespeichert werden können und wo der Zugriff auf die Daten wenig Zeit braucht. Das D5-P5336 erfüllt alle drei Anforderungen -- Preiswertigkeit, Dichte und Leistung. Die Wirtschaftlichkeit von QLC ist überzeugend -- es kann eine 6-fache Datenmenge damit gespeichert werden im Vergleich zu HDD und doppelt so viele Daten wie mit TLC-SSDs, und zwar alles im gleichen Raum und mit TLC-Geschwindigkeit."

Das Modell wurde für gewaltige Datenmengen vom Kern bis zum Edge konzipiert und die Leseleistung des Solidigm D5-P5336 übertrifft die von einigen der jüngsten kostenoptimierten Triple-Level-Cell (TLC) SSDs, die heute auf dem Markt sind.2 Künstliche Intelligenz (KI), maschinelles Lernen (ML), Content-Delivery-Netzwerke, Scale-out-Netzwerkspeicher (NAS) und Objektspeicher sind jeweils leseintensive Beanspruchungen mit enormen Datenvolumen, unabhängig davon, wo sich diese befinden.

Gewaltige Skalierbarkeit und verbesserte TCO über diverse Konfigurationen

Mit seinen hohen Kapazitäten, die weniger Speicherplatz benötigen, senkt das D5-P5336 von Solidigm die Gesamtbetriebskosten und ermöglicht eine nachhaltigere Infrastruktur als ganz auf TLC basierende Arrays, SAS-HDD-Arrays oder hybride Formen. Basierend auf einer 100-PB-Objektspeicherlösung sind beispielsweise folgende Ergebnisse möglich:

Solidigm D5-P5336 Vergleich mit: TLC-Arrays SAS-HDD-Arrays Hybrid-Arrays TCO reduziert um: 17 % 47 % 61 % Stromverbrauch und Kühlung reduziert um: Bis zu 1,25 x Bis zu 4,9 x Bis zu 6 x Rack-Platzbedarf reduziert um: 1,9 x 11,8 x 14 x

"Über die Dauerhaftigkeit und Zuverlässigkeit von SSDs, insbesondere QLC, wird schon seit Jahren diskutiert, aber jetzt hat Solidigm die Debatte möglicherweise mit dem D5-P5336 beendet", vermerkte Avery Pham, VP Operations, VAST Data. "Von diesen Laufwerken werden alle möglichen Anwendungen merklich profitieren, von KI und maschinellem Lernen bis hin zur Objektspeicherung."

"Es ist heute ganz klar, dass der Hauptsachzwang beim Edge-Workload eher in den Grenzen der Bandbreite liegt als in der Latenz", so Doug Emby, VP of Sales and Business Development bei Cheetah RAID Storage. "Die D5-P5336 QLC-SSDs von Solidigm bieten eine beeindruckende Kombination von Kapazität, Leistung und Zuverlässigkeit in einer Lösung, um diese Herausforderung zu bewältigen. Die nahtlose Integration dieser Solidigm QLC-SSDs mit den Hochleistungsservern von Cheetah eignet sich bestens für den effizienten Einsatz von Edge-Lösungen."

Das D5-P5336 ist derzeit mit dem Formfaktor E1.L mit bis zu 30,72 TB verfügbar. In den nächsten Monaten soll das Modell mit 61,44 TB in den Formaten U.2 und E1.L hinzukommen. In der ersten Jahreshälfte 2024 wird Solidigm den Formfaktor E3.S mit bis zu 30,72 TB ausliefern.

Weitere Informationen über die Vorteile von QLC erhalten Sie unter solidigm.com/qlc. Darüber hinaus wird das D5-P5336 am Stand von Solidigm (Nr. 107) auf dem Flash Memory Summit ausgestellt, der vom 8. bis 10. August in Santa Clara (Kalifornien/USA) stattfindet.

1 HDD-Kapazität basiert auf 12 x 3,5" Frontload-Bays x 20 TB 240 TB. HDD-Kapazität kalkuliert keine Überkapazitäten ein, die zur Erfüllung des Speicherleistungsbedarfs erforderlich sind. QLC-Kapazität basiert auf 24 x U.2 Frontload-Bays x 61,44 TB D5-P5336 1474 TB. Max. 2U U.2 basiert auf HPE Proliant DL385 Gen 11 Konfiguration. Max. 2U 3,5" HDD-Bays basiert auf Supermicro 2U SuperServer-Design.

2 Bis zu 34 höherer Durchsatz als Entry TLC-SSDs und 20 höher als Mainstream TLC-SSDs für CDN-Workload. Im Vergleich von 15,36 TB Solidigm D5-P5336 mit Lese-BW von 7,5 GB/Sek zu 15,36 TB Kioxia CD8-R mit 5,6 GB/Sek als Entry TLC-SSD und zu 15,36 TB Micron 7450 mit 6,2 GB/Sek als Mainstream TLC-SSD. Workload basiert auf einem repräsentativen Kundenprofil. Testkonfiguration: Supermicro SYS-120U-TNR, Intel(R) Xeon(R) Gold 6354. Anzahl von CPUs: 2, Kerne per CPU: 18 (insg. 36), DRAM: DDR4 64 GB, OS: Ubuntu 20.04.5 LTS Linux 5.15.0-67-generisch. FIO 3.16.

