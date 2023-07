LTIMindtree [NSE: LTIM, BSE: 540005], ein weltweit tätiges Unternehmen für Technologieberatung und digitale Lösungen, gibt erfreut seine strategische Partnerschaft mit CYFIRMA bekannt, einem Unternehmen, das eine externe Plattform für das Management von Bedrohungslandschaften betreibt. Ziel ist es, die Threat-Intelligence-Funktionen der XDR-Plattform zu erweitern und globale Unternehmen bei der Identifizierung, Einschätzung und dem Management potenzieller Risiken und Bedrohungen zu unterstützen.

Die Muttergesellschaft von LTIMindtree, Larsen Toubro, investierte vor kurzem über ihren L&T Innovation Fund in CYFIRMA im Rahmen einer Pre-Series-B-Finanzierungsrunde. Auf der Grundlage dieser Investition wird die Partnerschaft LTIMindtree's umfangreiche Expertise und den marktführenden, plattformbasierten Ansatz mit CYFIRMA's Management-Angebot für externe Bedrohungslandschaften kombinieren, um Unternehmen ein umfassendes Verständnis ihrer Cyber-Situation an die Hand zu geben. Das kombinierte Angebot wird Unternehmen einen Einblick in externe Bedrohungen geben und sie mit automatischer Erkennung und Abhilfe durch die erweiterte XDR-Plattform ausstatten. Mit mehr Intelligenz im Security Operations Center können Kunden die sich schnell entwickelnden Bedrohungen durch raffiniert vorgehende Hackergruppen, die finanzielle Gewinne anstreben oder geopolitische Interessen verfolgen, sicher abwehren.

"Unternehmen müssen Maßnahmen ergreifen, die die Sicherheitslage nicht nur aus der Perspektive der effektiven Behebung dieser Vorfälle verbessern, sondern auch Risiken im Voraus erkennen, darauf reagieren und sich davon erholen", so Sudhir Chaturvedi, President Executive Board Member at LTIMindtree"Aus unserer Partnerschaft mit CYFIRMA wird ein intelligentes und integriertes 360-Grad-Bedrohungsmonitoring- und automatisiertes Incident-Response-System entstehen, das den Kunden dabei unterstützt, ein prognostisches, präventives und robustes Cybersecurity-Ökosystem aufzubauen und ihre allgemeine Sicherheitslage weiter zu stärken."

"Wir sind überaus erfreut, unsere führende Plattform für das Management externer Bedrohungslandschaften, die aus der Überwachung von Angriffsflächen, der Erkennung digitaler Risiken und Cyber-Intelligence-Funktionen besteht, auf LTIMindtree auszuweiten und gemeinsam globale Kunden zu betreuen, die sich den Aufbau stärkerer und widerstandsfähigerer Unternehmen zum Ziel gesetzt haben. Unser gemeinsames Angebot bietet umfassende Signaltransparenz und -treue, wobei die fertigen Informationen eine schnellere Erkennung, Reaktion und Eindämmung von Bedrohungen ermöglichen", sagteKumar Ritesh, Gründer und CEO von CYFIRMA

Über LTIMindtree

LTIMindtree ist ein weltweit tätiges Unternehmen für Technologieberatung und digitale Lösungen, das Unternehmen aller Branchen dabei unterstützt, ihre Geschäftsmodelle neu zu gestalten, Innovationen zu beschleunigen und ihr Wachstum durch die Nutzung digitaler Technologien zu maximieren. Als Partner für die digitale Transformation von mehr als 700 Kunden verfügt LTIMindtree über umfassendes Fach- und Technologie-Know-how, um in einer konvergierenden Welt die Differenzierung im Wettbewerb, das Kundenerlebnis und die Geschäftsergebnisse zu verbessern. LTIMindtree ein Unternehmen der Larsen Toubro Group wird von mehr als 84.000 talentierten und unternehmerisch denkenden Fachleuten in mehr als 30 Ländern unterstützt und vereint die branchenweit anerkannten Stärken der ehemaligen Larsen Toubro Infotech und Mindtree bei der Lösung komplexer geschäftlicher Herausforderungen und der Umsetzung von Transformationsprozessen in großem Maßstab. Für weitere Informationen besuchen Sie bitte https://www.ltimindtree.com/.

Über CYFIRMA

CYFIRMA ist eine Plattform für das Management externer Bedrohungslandschaften. Wir kombinieren Cyber-Intelligenz mit der Erkennung von Angriffsflächen und dem Schutz vor digitalen Risiken, um Frühwarnungen, personalisierte, kontextbezogene und vielschichtige Einblicke zu liefern. Unsere Cloud-basierte KI- und ML-gestützte Analyseplattform bietet die Sicht des Hackers mit tiefen Einblicken in die externe Cyberlandschaft und unterstützt Kunden bei der Vorbereitung auf bevorstehende Angriffe. CYFIRMA hat seinen Hauptsitz in Singapur und Niederlassungen in Japan, Indien, den USA und der EU. Das Unternehmen wird von Goldman Sachs, Zodius Capital, Z3 Partners, OurCrowd und L&T Innovation Fund finanziert. https://www.cyfirma.com/

Die Ausgangssprache, in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle und autorisierte Version. Übersetzungen werden zur besseren Verständigung mitgeliefert. Nur die Sprachversion, die im Original veröffentlicht wurde, ist rechtsgültig. Gleichen Sie deshalb Übersetzungen mit der originalen Sprachversion der Veröffentlichung ab.

Originalversion auf businesswire.com ansehen: https://www.businesswire.com/news/home/20230719107736/de/

Contacts:

Medienkontakte media@ltimindtree.com