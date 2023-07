Kenvue Inc. (NYSE: KVUE) ("Kenvue"), das am Umsatz gemessen weltweit größte reine Unternehmen für Verbrauchergesundheit, meldete heute, dass der Vorstand des Unternehmens für das 3. Quartal 2023 eine Dividendenausschüttung in Höhe von 0,20 US-Dollar je Aktie beschlossen hat.

"Die Entscheidung unseres Vorstands, eine Dividende auszuschütten, unterstreicht unser Vertrauen darin, dass unser starkes Portfolio mit legendären Marken auf langfristige Sicht profitables Wachstum und nachhaltige Cashflow-Generierung erzielen wird", so Thibaut Mongon, Chief Executive Officer und Director des Unternehmens. "Die Dividende ist ein wichtiger Bestandteil unserer disziplinierten Kapitalallokationsstrategie und unseres Plans, nachhaltige Wertschöpfung für alle unsere Aktionärinnen und Aktionäre zu erzielen."

Die Dividende für das 3. Quartal wird am 7. September 2023 an die Aktionäre ausbezahlt, die am 28. August 2023 zum Handelsschluss im Aktienregister eingetragen sind.

Finanzergebnisse für das 2. Quartal 2023 und Informationen zur Telefonkonferenz

Kenvue gab heute auch seine Finanzergebnisse für das 2. Quartal bekannt, das am 2. Juli 2023 endete. Wie bereits angekündigt, wird das Unternehmen um 7:30 Uhr New Yorker Zeit eine Telefonkonferenz bzw. einen Webcast abhalten, bei denen die Ergebnisse des 2. Quartals erörtert werden. Die Einwahlnummer für die Telefonkonferenz lautet für Anrufer aus den USA 877-407-8835 bzw. für Anrufer aus anderen Ländern 201-689-8779. Ein Live-Webcast der Telefonkonferenz wird unter https://investors.kenvue.com zur Verfügung stehen. Etwa zwei Stunden nach der Live-Veranstaltung wird auch eine Aufzeichnung der Veranstaltung bereitgestellt.

Über Kenvue

Kenvue ist, am Umsatz gemessen, das weltweit größte reine Unternehmen für Verbrauchergesundheit. Unsere Kultmarken, darunter Aveeno, BAND-AID Markenpflaster, Johnson's, Listerine, Neutrogena und Tylenol können auf eine mehr als hundertjährige Tradition zurückblicken, basieren auf wissenschaftlichen Erkenntnissen und werden von Fachleuten des Gesundheitswesens aus aller Welt empfohlen. Wir von Kenvue sind von der außergewöhnlichen Wirksamkeit der täglichen Pflege für die Menschen überzeugt. Unsere Mitarbeitenden setzen sich Tag für Tag dafür ein, diese Wirksamkeit in die Hände der Verbraucher zu legen und sich einen Platz in ihren Herzen und Haushalten zu erobern. Weitere Informationen finden Sie unter www.kenvue.com.

Vorbehalte in Bezug auf zukunftsgerichtete Aussagen

Diese Pressemitteilung enthält "zukunftsgerichtete Aussagen" im Sinne des US-amerikanischen Private Securities Litigation Reform Act von 1995, die sich auf die zukünftige betriebliche und finanzielle Entwicklung beziehen. Zukunftsgerichtete Aussagen können durch die Verwendung von Begriffen wie "plant", "erwartet", "wird", "geht davon aus", "schätzt" und anderen Begriffen mit ähnlicher Bedeutung erkannt werden. Den Lesern wird angeraten, diesen zukunftsgerichteten Aussagen kein übermäßiges Vertrauen zu schenken. Diese Aussagen beruhen auf aktuellen Erwartungen hinsichtlich zukünftiger Ereignisse. Sollten sich die zugrunde liegenden Annahmen als unzutreffend erweisen oder bekannte oder unbekannte Risiken oder Unwägbarkeiten eintreten, könnten die tatsächlichen Ergebnisse erheblich von den Erwartungen und Prognosen von Kenvue und dessen Tochtergesellschaften abweichen.

Eine Auflistung und Beschreibung der Risiken, Unwägbarkeiten und anderer Faktoren finden Sie in den von Kenvue bei der US-amerikanischen Börsenaufsichtsbehörde SEC eingereichten Unterlagen, darunter in der Registrierungserklärung auf Formular S-1 und in den nachfolgenden Quartalsberichten auf Formular 10-Q sowie in anderen Unterlagen, die unter www.kenvue.com oder auf Anfrage bei Kenvue erhältlich sind. Kenvue und dessen Tochtergesellschaften übernehmen keine Verpflichtung, zukunftsgerichtete Aussagen zu aktualisieren, sei es aufgrund neuer Informationen, zukünftiger Ereignisse oder Entwicklungen oder aus anderen Gründen.

Die Ausgangssprache, in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle und autorisierte Version. Übersetzungen werden zur besseren Verständigung mitgeliefert. Nur die Sprachversion, die im Original veröffentlicht wurde, ist rechtsgültig. Gleichen Sie deshalb Übersetzungen mit der originalen Sprachversion der Veröffentlichung ab.

