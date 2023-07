Kevin David Mitnick, 59, ist nach jahrelangem Kampf gegen den Krebs verstorben

Die Familie Mitnick und KnowBe4 geben das Ableben von Kevin Mitnick, 59, nach einem 14 Monate langen Kampf gegen den Bauchspeicheldrüsenkrebs bekannt. Kevin hat mehr als ein Jahr lang tapfer gekämpft und ist am Sonntag, dem 16. Juli 2023, friedlich gestorben

Kevin David Mitnick, 59, has passed away following a year long battle with cancer (Photo: Business Wire)

Kevin wird stets "der berühmteste Hacker der Welt" bleiben. Er war bekannt für seine Intelligenz, seinen Humor und seine außergewöhnlichen Fähigkeiten im Umgang mit Technologie, die nur noch von seinem Talent als Pionier des "Social Engineering" übertroffen wurden. Vor allem aber war Kevin ein liebevoller und hingebungsvoller Ehemann für seine Frau Kimberley, die ihm während seines Kampfes gegen den Krebs treu zur Seite stand. Kimberley erwartet noch in diesem Jahr das erste Kind des Paares.

Im November 2011 wurde Kevin Chief Hacking Officer und Miteigentümer von KnowBe4, dem Unternehmen, das von seinem engen Freund und Geschäftspartner Stu Sjouwerman gegründet worden war. Dieser kommentierte: "Kevin war ein guter Freund für mich und viele andere von uns hier bei KnowBe4. Er ist und bleibt wahrhaftig ein leuchtendes Vorbild in der Entwicklung der Cybersicherheitsbranche, aber hauptsächlich war Kevin einfach ein wunderbarer Mensch, den wir schmerzlich vermissen werden."

Am 1. August 2023 findet eine Gedenkfeier für Kevin in Las Vegas statt, wo er auf seinen Wunsch in der Nähe seiner Mutter und Großmutter auf einem örtlichen jüdischen Friedhof beigesetzt wird. Die Details zur Gedenkfeier werden in Kürze bekannt gegeben, darunter auch Einzelheiten, die seinen vielen Freunden und Kollegen die virtuelle Teilnahme ermöglichen.

Weitere Informationen erhalten Sie auf Anfrage von Kathy Wattman unter pr@knowbe4.com 727-474-9950.

Über KnowBe4

KnowBe4, der Anbieter der weltweit größten Plattform für Sicherheitsschulungen und Phishing-Simulationen, wird von mehr als 60.000 Unternehmen auf der ganzen Welt genutzt. KnowBe4 wurde von Stu Sjouwerman, Fachmann für IT- und Datensicherheit, gegründet und unterstützt Unternehmen dabei, den menschlichen Aspekt von Sicherheitsmaßnahmen zu berücksichtigen. Dazu wird das Bewusstsein für Ransomware, CEO-Betrug und andere Social-Engineering-Taktiken durch einen neuartigen Ansatz für Sicherheitstrainings geschärft. Kevin Mitnick, ein international anerkannter Fachmann für Cybersicherheit und Chief Hacking Officer bei KnowBe4, trug ausgehend von seiner gut dokumentierten Taktik des Social Engineering zur Gestaltung der KnowBe4-Schulungen bei. Zehntausende von Unternehmen verlassen sich auf KnowBe4, um ihre Endanwender als ihre letzte Verteidigungslinie zu mobilisieren.

