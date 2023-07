DJ XETRA-SCHLUSS/DAX steigt über 16.200 Punkte - Hellofresh billiger

FRANKFURT (Dow Jones)--Nach einem kleinen Rücksetzer im frühen Handel hat der deutsche Aktienmarkt am Donnerstag im Plus geschlossen. Für den DAX ging es um 0,6 Prozent auf 16.204 Punkte nach oben. Weiterhin sind die Top-40-Unternehmen nicht teuer, wenn man das Kurs-Gewinn-Verhältnis als Messlatte anlegt. Von daher überrascht nicht, dass Rücksetzer schnell gekauft werden. Sollte die Berichtssaison die seit Jahresstart gesehene Rally fundamental bestätigen, könnte es noch ein paar Punkte nach oben gehen. Der Euro hat nach taubenhaften Kommentaren einiger Notenbanker einen Teil der zuletzt gesehenen Gewinne wieder abgegeben und notiert bei 1,1140 Dollar.

Hellofresh enttäuscht bei Kundenentwicklung

Für Hellofresh (-7,1%) ging es nach durchwachsenen Geschäftszahlen kräftig nach unten. Der Ergebnissprung im zweiten Quartal stellt für die Analysten der DZ Bank nur auf den ersten Blick eine positive Überraschung dar. Zu den wesentlichen EBITDA-Treibern zähle die Verschiebung von Investitionen und Marketingaufwendungen. Letztere zahlten sich aufgrund des schwachen Konsumklimas nur sehr bedingt aus. Die Entwicklung der aktiven Kundenanzahl verlaufe aus ihrer Sicht sehr enttäuschend. Die Visibilität bezüglich der Erfolgsaussichten des Geschäftsmodells sei aktuell zu gering, sie raten zum Verkauf der Aktie.

Nach Quartalszahlen zeigten sich Daimler Truck (+1,1%) im Plus. Nachdem der Nutzfahrzeughersteller seine Prognose bereits vor einer Woche erhöhte, seien überzeugende Geschäftszahlen erwartet worden, hieß es. Fresenius stellten mit einem Plus von 6,4 Prozent den Gewinner im DAX. Hier wurden an der Börse zwei Gründe genannt. Zum einen komme es bei dem Wettbewerber Pfizer durch Tornado-Schäden in dem Werk in North Carolina zu Produktionsausfällen, die durch Fresenius Kabi teils aufgefangen würden. Aber auch die Auflösung der KGaA-Struktur und die Ausgliederung von FMC kämen weiter gut an.

Zu den Verlierern gehörten mit der Schwäche der europäischen Wettbewerber auch Infineon(-1,7%) und SAP (-1,3%). SAP legt am Abend die Zahlen zum zweiten Quartal vor. Der Softwarekonzern dürfte erneut ein zweistelliges Prozentplus beim operativen Ergebnis ausweisen und damit das zurückkehrende Vertrauen am Markt stärken.

Salzgitter konnten auf der Ertragsseite bei den vorläufigen Zahlen zum zweiten Quartal nicht ganz überzeugen, die Aktie schloss 4,4 Prozent im Minus.

=== INDEX zuletzt +/- % +/- % YTD DAX 16.204,22 +0,6% +16,38% DAX-Future 16.305,00 +0,5% +14,87% XDAX 16.211,84 +0,6% +16,89% MDAX 28.231,01 -0,5% +12,40% TecDAX 3.210,81 -0,4% +9,92% SDAX 13.686,61 -0,7% +14,77% zuletzt +/- Ticks Bund-Future 133,00 -88 YTD - bezogen auf Schlusskurs Vortag Index Gewinner Verlierer unv. Umsatz Mio Euro Mio Aktien Vortag DAX 28 11 1 2.812,9 67,0 62,5 MDAX 23 26 1 447,7 20,0 19,4 TecDAX 10 20 0 663,8 18,4 17,7 SDAX 27 41 2 106,4 14,4 13,6 ===

