GitHub hat einen weiteren KI-Helfer für Programmierer vorgestellt. Der Copilot Chat ist ein kontextbasierter Chatbot, der direkt in die jeweilige Entwicklungsumgebung integriert wird. GitHub verspricht dadurch eine enorme Produktivitätssteigerung. GitHub macht mit der Integration von künstlicher Intelligenz in der Programmierwelt weiter Schritte nach vorne. Nach der Veröffentlichung des KI-Coders Copilot X früher in diesem Jahr setzt das Unternehmen ...

Den vollständigen Artikel lesen ...