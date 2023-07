Die Meta-Analyse von World Neurosurgery zeigt weniger Komplikationen und höhere Verschlussraten bei rupturierten intrakraniellen breitbasigen Aneurysmen

Rapid Medical, ein führender Entwickler fortschrittlicher neurovaskulärer Produkte, gab heute neue klinische Daten bekannt, die signifikante Vorteile seines neuartigen COMANECI Adjustable Remodeling Mesh gegenüber etablierten Techniken zur Behandlung rupturierter intrakranieller breitbasigen Aneurysmen zeigen. Eine kürzlich in der Fachzeitschrift World Neurosurgery veröffentlichte Meta-Analyse ergab, dass COMANECI mit geringeren hämorrhagischen und thromboembolischen Komplikationsraten, höheren Raten für einen vollständigen Verschluss und ähnlichen Raten für eine erneute Behandlung verbunden ist als stent- und ballongestützte Coiling-Techniken.

"Das COMANECI Produkt ist ein äußerst nützliches Hilfsmittel für Patienten mit Subarachnoidalblutung. Stent-gestütztes Coiling (SAC) und ballongestütztes Coiling (BAC) sind zwar weit verbreitete Therapien, aber jede Methode hat ihre eigenen Nachteile, die mit dem COMANECI Produkt auf angenehme Weise behoben werden", erklärt Studienautor Adnan Siddiqui, MD, PhD, Vice-Chairman und Professor für Neurochirurgie an der University at Buffalo und CEO des Jacobs Institute.

Als einziges anpassbares, nicht-okklusives Produkt zur Behandlung von hämorrhagischen Schlaganfällen passt sich das sichtbare Maschen von COMANECI der Anatomie an und bietet eine stent-ähnliche Unterstützung ohne die Komplikationen eines permanenten Stents oder die Unterbrechung des Blutflusses wie ein Ballon. Es wurde weltweit in über 12.000 Eingriffen bei der Behandlung von breitbasigen Aneurysmen eingesetzt und in Europa um durch Vasospasmen verengte Arterien zu öffnen.

Forscher der University at Buffalo und der George Washington University verglichen die drei Produkte, indem sie über 3200 rupturierte Aneurysmen aus 64 Studien zusammenfassten. Es wurden keine signifikanten Unterschiede zwischen SAC und BAC festgestellt. Das COMANECI-assistierte Coiling zeigte jedoch signifikant niedrigere thromboembolische und aneurysmatische Komplikationsraten und periprozedurale Komplikationen als SAC und BAC. Darüber hinaus zeigte COMANECI eine statistisch bessere Rate an vollständigen Verschlüssen als SAC und eine gleichwertige Rate wie BAC.

Über Rapid Medical

Rapid Medical ist ein Pionier auf dem Gebiet fortschrittlicher interventioneller Produkte zur Behandlung neurovaskulärer Erkrankungen wie ischämischer und hämorrhagisch Schlaganfälle. Die Produkte von Rapid Medical werden mit Hilfe von patentrechtlich geschützten Fertigungstechniken hergestellt und sind mittels eines Handgriffs bedienbar und vollständig sichtbar. Dies ermöglicht es Ärzten, in Echtzeit auf die Anatomie zu reagieren und die Behandlung individuell auf jeden Patienten anzupassen, um bessere Behandlungsergebnisse zu erzielen. TIGERTRIEVER 13, 17 und 21, COMANECI und COLUMBUS/DRIVEWIRE sind CE-gekennzeichnet und von der FDA zugelassen. TIGERTRIEVER XL ist ebenfalls CE-gekennzeichnet. Weitere Informationen sind verfügbar unter www.rapid-medical.com.

